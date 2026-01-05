Туреччина уклала газовий контракт із Азербайджаном на 15 років

Азербайджан поставлятиме Туреччині щорічно протягом 15 років по 2,25 млрд кубометрів природного газу. Загалом це становитиме понад 33 млрд кубометрів.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Укрінформ.

"Ми підписали нову угоду з Азербайджаном на 33 млрд кубометрів природного газу", – сказав Байрактар.

За його словами, Туреччина отримуватиме 2,25 млрд кубометрів газу щорічно з родовища Апшерон у Каспійському морі впродовж 15 років.

Угода почне діяти у 2029 році та триватиме до 2040-х років.

"Використовуючи нашу існуючу інфраструктуру, ми поставлятимемо цей газ до Туреччини трубопроводом Баку-Тбілісі-Ерзурум", – уточнив Байрактар.

Він зазначив, що завдяки цим довгостроковим угодам та стратегії диверсифікації Туреччина забезпечила собі енергопостачання та продовжуватиме отримувати газ за конкурентними цінами.

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У жовтні 2025 року стало відомо, що Україна допоможе Азербайджану побудувати свою першу ГАЕС.

У грудні повідомлялося, що Росія профінансувала будівництво атомної електростанції "Аккую" на суму $9 млрд.