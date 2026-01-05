В Україні почала діяти єдина форма квитка для всіх видів транспорту. Як це працює?. ІНФОГРАФІКА

Із 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена Міністерством розвитку громад та територій України.

Як повідомили в Мінгромад, таким чином уперше уніфікувано вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену й закладено підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні.

Відповідний наказ встановлює єдину форму квитка для всіх видів транспорту, зокрема для:

міських і приміських автобусних маршрутів;

міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

Вимоги поширюються як на паперові, так і на електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду. Обидва формати є рівноцінними та легітимними.

Що має бути у квитку

Відтепер усі квитки мають містити, зокрема:

інформацію про вартість проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);

інформацію про страховий договір і страховика;

за потреби – QR-код на лицьовому боці квитка.

Як підтвердити квиток

Раніше під час оплати проїзду в автоматизованих системах пасажир фактично мав лише списання коштів з банківської та транспортної картки без повноцінного квитка. Це створювало незручності та не давало чіткого підтвердження поїздки.

Відтепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ із усіма обов'язковими реквізитами – так само, як і паперовий квиток.

Після оплати пасажир може отримати підтвердження поїздки у зручний спосіб: на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту або мобільний застосунок, а також в особистому електронному кабінеті.

Таким чином, електронний квиток стає зрозумілим і законним підтвердженням поїздки, а не лише фактом списання коштів.

Особливості квитків

Для міжміських автобусних маршрутів квиток має містити повну інформацію про рейс, зокрема:

місце та час пересадок,

тривалість очікування між рейсами.

Для міжнародних перевезень встановлено вимогу персоналізації квитка – із зазначенням імені та прізвища пасажира відповідно до паспортного документа, забороною передачі квитка іншій особі та інформацією про пересадки.

Для приміських маршрутів передбачено оформлення багажної квитанції в разі перевезення багажу.

Вимоги для міського електротранспорту

Уперше на нормативному рівні затверджено вимоги до квитків для:

трамваїв,

тролейбусів,

метрополітену.

Електронний квиток може бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира. Дані про страхування дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

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