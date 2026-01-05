В Україні почала діяти єдина форма квитка для всіх видів транспорту. Як це працює?. ІНФОГРАФІКА
Із 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена Міністерством розвитку громад та територій України.
Як повідомили в Мінгромад, таким чином уперше уніфікувано вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену й закладено підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні.
Відповідний наказ встановлює єдину форму квитка для всіх видів транспорту, зокрема для:
- міських і приміських автобусних маршрутів;
- міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;
- трамваїв і тролейбусів;
- метрополітену.
Вимоги поширюються як на паперові, так і на електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду. Обидва формати є рівноцінними та легітимними.
Що має бути у квитку
Відтепер усі квитки мають містити, зокрема:
- інформацію про вартість проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);
- реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);
- дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;
- дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);
- інформацію про страховий договір і страховика;
- за потреби – QR-код на лицьовому боці квитка.
Як підтвердити квиток
Раніше під час оплати проїзду в автоматизованих системах пасажир фактично мав лише списання коштів з банківської та транспортної картки без повноцінного квитка. Це створювало незручності та не давало чіткого підтвердження поїздки.
Відтепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ із усіма обов'язковими реквізитами – так само, як і паперовий квиток.
Після оплати пасажир може отримати підтвердження поїздки у зручний спосіб: на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту або мобільний застосунок, а також в особистому електронному кабінеті.
Таким чином, електронний квиток стає зрозумілим і законним підтвердженням поїздки, а не лише фактом списання коштів.
Особливості квитків
Для міжміських автобусних маршрутів квиток має містити повну інформацію про рейс, зокрема:
- місце та час пересадок,
- тривалість очікування між рейсами.
Для міжнародних перевезень встановлено вимогу персоналізації квитка – із зазначенням імені та прізвища пасажира відповідно до паспортного документа, забороною передачі квитка іншій особі та інформацією про пересадки.
Для приміських маршрутів передбачено оформлення багажної квитанції в разі перевезення багажу.
Вимоги для міського електротранспорту
Уперше на нормативному рівні затверджено вимоги до квитків для:
- трамваїв,
- тролейбусів,
- метрополітену.
Електронний квиток може бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира. Дані про страхування дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.
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