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В Україні почала діяти єдина форма квитка для всіх видів транспорту. Як це працює?. ІНФОГРАФІКА

В Україні почала діяти єдина форма квитка для всіх видів транспорту

Із 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена Міністерством розвитку громад та територій України.

Як повідомили в Мінгромад, таким чином уперше уніфікувано вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену й закладено підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні.

Відповідний наказ встановлює єдину форму квитка для всіх видів транспорту, зокрема для:

  • міських і приміських автобусних маршрутів;
  • міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;
  • трамваїв і тролейбусів;
  • метрополітену.

Вимоги поширюються як на паперові, так і на електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду. Обидва формати є рівноцінними та легітимними.

Що має бути у квитку

Відтепер усі квитки мають містити, зокрема:

  • інформацію про вартість проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);
  • реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);
  • дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;
  • дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);
  • інформацію про страховий договір і страховика;
  • за потреби – QR-код на лицьовому боці квитка.

В Україні почала діяти єдина форма квитка для всіх видів транспорту

Як підтвердити квиток

Раніше під час оплати проїзду в автоматизованих системах пасажир фактично мав лише списання коштів з банківської та транспортної картки без повноцінного квитка. Це створювало незручності та не давало чіткого підтвердження поїздки.

Відтепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ із усіма обов'язковими реквізитами – так само, як і паперовий квиток.

Після оплати пасажир може отримати підтвердження поїздки у зручний спосіб: на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту або мобільний застосунок, а також в особистому електронному кабінеті.

Таким чином, електронний квиток стає зрозумілим і законним підтвердженням поїздки, а не лише фактом списання коштів.

Особливості квитків

Для міжміських автобусних маршрутів квиток має містити повну інформацію про рейс, зокрема:

  • місце та час пересадок,
  • тривалість очікування між рейсами.

Для міжнародних перевезень встановлено вимогу персоналізації квитка – із зазначенням імені та прізвища пасажира відповідно до паспортного документа, забороною передачі квитка іншій особі та інформацією про пересадки.

Для приміських маршрутів передбачено оформлення багажної квитанції в разі перевезення багажу. 

В Україні почала діяти єдина форма квитка для всіх видів транспорту

Вимоги для міського електротранспорту

Уперше на нормативному рівні затверджено вимоги до квитків для:

  • трамваїв,
  • тролейбусів,
  • метрополітену.

Електронний квиток може бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира. Дані про страхування дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

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Автор: 

квитки (364) транспорт (717) електронні квитки (123) електронні документи (368)
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