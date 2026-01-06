Західні санкції заблокували в Росії облігації Telegram на $500 мільйонів, ‒ Financial Times

Облігації Telegram на суму близько $500 млн, які зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції.

Це виявило фінансову залежність месенджера від російського ринку, попри публічні спроби засновника Павла Дурова дистанціюватися від Москви, повідомляє Financial Times.

За останні роки компанія провела кілька розміщень боргових паперів, зокрема у травні випустила облігації на $1,7 млрд для викупу вже наявного боргу. За словами людей, знайомих із переговорами, Telegram викупив більшість паперів із погашенням у 2026 році.

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Водночас близько $500 млн облігацій залишаються заблокованими в центральному депозитарії цінних паперів Росії через західні санкції. Наразі Telegram досі залежить від російського капіталу, а санкції ускладнюють виплати за боргом та програми викупу облігацій.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ЄС, США та Велика Британія запровадили замороження активів та обмеження проти Національного розрахункового депозитарію (НСД). Під обмеження автоматично потрапили й усі західні емітенти, чиї папери зберігаються у російських інвесторів.

Для Дурова це особливо болісний удар: останніми роками він публічно відкидав спекуляції про залежність від Кремля, називаючи їх "теоріями змови", й намагався демонструвати розрив із Росією. Telegram від коментарів відмовився.

Компанія повідомила власників облігацій, що заморожений борг буде погашено після настання терміну його погашення, а далі платіжний агент та депозитарій облігацій визначать, чи зможуть платежі надходити російським власникам.

На відміну від великих американських конкурентів, таких як Meta Цукерберга та X Ілона Маска, Telegram налічує менше 100 штатних співробітників. Лише нещодавно компанія почала отримувати суттєві доходи від своїх 1 млрд користувачів через рекламу та підписки.

Як повідомлялося, Роскомнагляд (РКН) повідомив про "часткове обмеження" роботи месенджерів Telegram та WhatsApp. Відомство заявило, що ці заходи впроваджено для "протидії злочинцям" на підставі матеріалів правоохоронних органів.

За версією РКН, у цих сервісах "сконцентрувалися" шахраї та особи, які виманюють гроші та "втягують у диверсійну та терористичну діяльність". Адміністрації месенджерів, за твердженням відомства, проігнорували вимоги щодо посилення боротьби з порушеннями.