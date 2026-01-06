Прокуратура через суд зупинила роботу Колеса огляду на Подолі: атракціон арештовано

За клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва, Подільський районний суд заборонив експлуатацію атракціону "Колесо огляду", розташованого на Контрактовій площі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Під час огляду встановлено, що металеві конструкції атракціону опираються на дерев’яні бруси в незадовільному технічному стані, що створює ризик аварії з серйозними наслідками, включно з травмуванням або загибеллю людей.

Саме через це прокурори звернулися до суду з вимогою призупинити роботу атракціону.

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Як повідомлялося, у грудні 2025 року Київська прокуратура звернулася до суду з вимогою заборонити роботу Колеса огляду на Подолі через небезпечний технічний стан конструкції. Розслідування тривало в межах провадження щодо можливого порушення правил безпеки під час експлуатації атракціону.

Перевірка показала, що опорна металева конструкція тримається на дерев’яних брусах, які перебувають у критичному стані: вони мають ознаки сильного гниття, руйнування структури деревини, сліди тривалого зволоження. Частина з них частково зруйнована, утворює порожнини та розсипається під механічним навантаженням. Такі дефекти становлять загрозу для життя та здоров’я відвідувачів.