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Новини Відео Колесо огляду в Києві просять закрити
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Колесо огляду на Подолі в Києві просять закрити: причина - небезпечний стан атракціону. ВIДЕО

Суд у Києві просять заборонити експлуатацію Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі прокуратура проводить розслідування в рамках провадження за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду на Подолі.

Колесо огляду на подолі просять закрити: є небезпека

Встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

Колесо огляду на подолі просять закрити: є небезпека

"Зокрема зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи.

Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей", - йдеться в повідомленні.

Так, Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації.

Мета - упередити можливі негативні наслідки користування атракціоном.

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атракціон (21) безпека (1055) Київ (21096) прокуратура (3733)
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Топ коментарі
+10
Його взагалі там не мало бути .
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26.12.2025 12:55 Відповісти
+4
Завжди дивувало вкрай невдале місце розташування...обрали найнижчу точку Києва, щоб там колесо огляду встановити...
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26.12.2025 13:00 Відповісти
+3
Скільки чиновників відповідає за це, але турбуються лише пересічні громадяни.
Якби жили за нормального уряду, то за безконтроль звільняли людей з "вовчим квитком"
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26.12.2025 13:14 Відповісти

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