Колесо огляду на Подолі в Києві просять закрити: причина - небезпечний стан атракціону. ВIДЕО
Суд у Києві просять заборонити експлуатацію Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Наразі прокуратура проводить розслідування в рамках провадження за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду на Подолі.
Встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.
"Зокрема зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи.
Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей", - йдеться в повідомленні.
Так, Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації.
Мета - упередити можливі негативні наслідки користування атракціоном.
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