У київському метро чоловік напав з ножем на пасажирів: двоє поранених. ФОТО
У київському метро на станції "Контрактова площа" 25 грудня стався конфлікт між пасажирами, який завершився ножовим пораненням двох чоловіків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Головного управління Національної поліції у місті Києві.
За попередніми даними правоохоронців, інцидент виник безпосередньо на платформі станції. Суперечка між кількома чоловіками швидко переросла у фізичну сутичку, під час якої один з учасників дістав холодну зброю.
Обставини інциденту в київському метро
У поліції повідомили, що нападником виявився 35-річний мешканець столиці. Під час конфлікту він завдав ножових поранень двом іншим пасажирам. Потерпілих оперативно доправили до медичних закладів для надання допомоги.
Один з чоловіків отримав поранення обличчя, інший — травму руки. Їхній стан медики оцінюють як стабільний.
"Правоохоронці затримали чоловіка на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомили у поліції Києва.
Кримінальне провадження та відповідальність
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту та мотиви дій затриманого.
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А ця кримінальна шушера піде "гріти нари", бо немає бабла,то так йому й треба.