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У київському метро чоловік напав з ножем на пасажирів: двоє поранених. ФОТО

У Києві закрили на вхід чотири станції метро через падіння людини під потяг

У київському метро на станції "Контрактова площа" 25 грудня стався конфлікт між пасажирами, який завершився ножовим пораненням двох чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Головного управління Національної поліції у місті Києві.

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За попередніми даними правоохоронців, інцидент виник безпосередньо на платформі станції. Суперечка між кількома чоловіками швидко переросла у фізичну сутичку, під час якої один з учасників дістав холодну зброю.

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Обставини інциденту в київському метро

У поліції повідомили, що нападником виявився 35-річний мешканець столиці. Під час конфлікту він завдав ножових поранень двом іншим пасажирам. Потерпілих оперативно доправили до медичних закладів для надання допомоги.

Один з чоловіків отримав поранення обличчя, інший — травму руки. Їхній стан медики оцінюють як стабільний.

"Правоохоронці затримали чоловіка на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомили у поліції Києва.

У метро Києва чоловік напав на перехожих з ножем

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Кримінальне провадження та відповідальність

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту та мотиви дій затриманого.

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затримання (4331) Київ (21096) Метрополітен (1427) поранення (2860)
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Топ коментарі
+15
Ну цей може сісти, бо мажори на метро не їздять. Взять того ж білоцерківського бидляка, которий восени покалічив велосипедиста в Києві тільки за те,що той зробив зауваження йому за неправильну парковку чи то "Геліка" чи то "Кубіка" на велодоріжці. Крім того на цього білоцерківського бидляка була заведена кримінальна справа за корупційно-кримінальні оборудки з пошиттям одностроїв для ЗСУ. І що? А нічого - срать він хотів на всіх і на вся, бо бабло та кримінальні зв'язки велику силу мають.
А ця кримінальна шушера піде "гріти нари", бо немає бабла,то так йому й треба.
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25.12.2025 19:15 Відповісти
+8
Не зрозуміло, хто почав бикувати. Може порядний українець відбивався від двох кацапоязичних ухилянтів-бамбасятів. А може, навпаки.
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25.12.2025 19:35 Відповісти
+7
Свине, ти знову рохкаєш?
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25.12.2025 19:17 Відповісти

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