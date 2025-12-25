У київському метро чоловік напав з ножем на пасажирів: двоє поранених. ФОТО

У київському метро на станції "Контрактова площа" 25 грудня стався конфлікт між пасажирами, який завершився ножовим пораненням двох чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Головного управління Національної поліції у місті Києві.

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За попередніми даними правоохоронців, інцидент виник безпосередньо на платформі станції. Суперечка між кількома чоловіками швидко переросла у фізичну сутичку, під час якої один з учасників дістав холодну зброю.

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Обставини інциденту в київському метро

У поліції повідомили, що нападником виявився 35-річний мешканець столиці. Під час конфлікту він завдав ножових поранень двом іншим пасажирам. Потерпілих оперативно доправили до медичних закладів для надання допомоги.

Один з чоловіків отримав поранення обличчя, інший — травму руки. Їхній стан медики оцінюють як стабільний.

"Правоохоронці затримали чоловіка на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомили у поліції Києва.

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Кримінальне провадження та відповідальність

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту та мотиви дій затриманого.

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