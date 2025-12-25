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У Києві патрульні вогнегасником вибили вікно автомобіля та затримали його водія. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано силове затримання водія легкового автомобіля на вулиці Каунаській у Києві. На записі видно, як правоохоронці б’ють по автомобілю вогнегасником та застосовують фізичну силу, намагаючись дістати водія з салону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у поліції Києва пояснили, що інцидент стався 24 грудня під час несення служби. За словами правоохоронців, патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi, однак під час перевірки транспортного засобу водій раптово почав рух у напрямку працівника поліції, створивши загрозу його безпеці.

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Після цього розпочалося переслідування. Автомобіль правопорушника згодом виявили на одній з вулиць Дніпровського району столиці. Водій, як зазначають у поліції, не реагував на законні вимоги правоохоронців, зачинився всередині автомобіля та відмовлявся виходити.

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У зв’язку з цим поліцейські примусово відчинили двері автомобіля та затримали чоловіка. Водночас у повідомленні поліції детально не пояснюється, з якої саме причини було застосовано вогнегасник і завдано пошкоджень транспортному засобу.

За фактом події слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу.

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затримання (4331) Київ (21096) патрульна поліція (1437)
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Топ коментарі
+36
Напад на поліцейського-наїхав автомобілем та збив з ніг. Нехай подякує, що не застрелили при затриманні.
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25.12.2025 11:14 Відповісти
+33
А прикіньте як би вони мочили орків, якби їх на фронт відправити, з таким то завзяттям?
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25.12.2025 11:10 Відповісти
+20
спеціально для вузьколобих...НГУ і є поліція, і вони воюють.... а от з ухилянтами тільки так і треба
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25.12.2025 11:25 Відповісти

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