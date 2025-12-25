У Києві патрульні вогнегасником вибили вікно автомобіля та затримали його водія. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано силове затримання водія легкового автомобіля на вулиці Каунаській у Києві. На записі видно, як правоохоронці б’ють по автомобілю вогнегасником та застосовують фізичну силу, намагаючись дістати водія з салону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у поліції Києва пояснили, що інцидент стався 24 грудня під час несення служби. За словами правоохоронців, патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi, однак під час перевірки транспортного засобу водій раптово почав рух у напрямку працівника поліції, створивши загрозу його безпеці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Після цього розпочалося переслідування. Автомобіль правопорушника згодом виявили на одній з вулиць Дніпровського району столиці. Водій, як зазначають у поліції, не реагував на законні вимоги правоохоронців, зачинився всередині автомобіля та відмовлявся виходити.

Також дивіться: У Києві співробітниця кав’ярні вказала на поріг грабіжнику із пістолетом: "Кассу давай!", - "Ідіть звідси. Що для вас не зрозуміло?". ВIДЕО

У зв’язку з цим поліцейські примусово відчинили двері автомобіля та затримали чоловіка. Водночас у повідомленні поліції детально не пояснюється, з якої саме причини було застосовано вогнегасник і завдано пошкоджень транспортному засобу.

За фактом події слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу.

Читайте: Шахрайство під приводом постачання дронів для ЗСУ: повідомлено про підозру киянину, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також дивіться: Водій легковика підірвав гранату під час спілкування з поліцією на Львівщині. ФОТОрепортаж