У Києві співробітниця кав’ярні вказала на поріг грабіжнику із пістолетом: "Кассу давай!", - "Ідіть звідси. Що для вас не зрозуміло?". ВIДЕО

У Києві стався зухвалий напад на працівницю кав’ярні. 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов до закладу, дістав пістолет і почав вимагати гроші з каси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що працівниця відмовилася виконувати вимоги нападника. Після цього чоловік спробував утекти з місця події, однак його зупинили перехожі, які оперативно викликали поліцію.

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Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі відповідно до чинного законодавства.

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