У Києві співробітниця кав’ярні вказала на поріг грабіжнику із пістолетом: "Кассу давай!", - "Ідіть звідси. Що для вас не зрозуміло?". ВIДЕО
У Києві стався зухвалий напад на працівницю кав’ярні. 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов до закладу, дістав пістолет і почав вимагати гроші з каси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що працівниця відмовилася виконувати вимоги нападника. Після цього чоловік спробував утекти з місця події, однак його зупинили перехожі, які оперативно викликали поліцію.
Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі відповідно до чинного законодавства.
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- дівчина все таки ризикувала. Невідомо, що у підора в голові, чи шмальнув би.
- до 15 років - ок. Але чому наші мародери крадуть мільярдами, а їм замість 15 років, дарують білет до ізраїлю? Бо вони пістолетами ні в кого не махають перед обличчям?
В Австралії стрільця мусульманин знешкодив, поки цивілізовані свої дорогоцінні життя по щілинам розпихували.