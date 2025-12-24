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У Києві співробітниця кав’ярні вказала на поріг грабіжнику із пістолетом: "Кассу давай!", - "Ідіть звідси. Що для вас не зрозуміло?". ВIДЕО

У Києві стався зухвалий напад на працівницю кав’ярні. 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов до закладу, дістав пістолет і почав вимагати гроші з каси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що працівниця відмовилася виконувати вимоги нападника. Після цього чоловік спробував утекти з місця події, однак його зупинили перехожі, які оперативно викликали поліцію.

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Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі відповідно до чинного законодавства.

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Автор: 

Київ (21092) пограбування (577) пістолет (51)
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Топ коментарі
+31
Скажу непопулярну думку:

- дівчина все таки ризикувала. Невідомо, що у підора в голові, чи шмальнув би.

- до 15 років - ок. Але чому наші мародери крадуть мільярдами, а їм замість 15 років, дарують білет до ізраїлю? Бо вони пістолетами ні в кого не махають перед обличчям?
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24.12.2025 15:01 Відповісти
+26
Хто від ракет не втік, того пістолетом не налякаєш.
В Австралії стрільця мусульманин знешкодив, поки цивілізовані свої дорогоцінні життя по щілинам розпихували.
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24.12.2025 14:48 Відповісти
+23
І лозиною по сраці за безвідповідальне ставлення до свого життя !!!
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24.12.2025 14:53 Відповісти

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