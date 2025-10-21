УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8907 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пограбування військових
1 027 4

Викрав з автівки військового спорядження на 277 тис. грн: повідомлено про підозру мешканцю Сум. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 34-річному чоловіку, мешканцю Сум, який спочатку намагався заволодіти транспортним засобом військовослужбовця, а потім викрав з нього військове спорядження.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Спроба заволодіти автівкою

Як зазначається, підозрюваний вирішив заволодіти транспортним засобом марки Great Wall Hover, який стояв у дворі однієї з багатоповерхівок у м. Суми. Чоловік розбив вікно автівки, проник всередину та шляхом з`єднання дротів контактної групи намагався запустити двигун. Однак спроба була невдалою, автівка так і не завелась.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Сумах чоловік викрав з автівки військового спорядження

Що вкрадено з авто

Після цього чоловік побачив у транспортному засобі особисті речі водія та військове спорядження. Відтак, тікаючи, він прихопив із собою плитоноску, тактичну аптечку, тактичний шолом тощо.

Також дивіться: Обікрав пораненого військового на кріслі колісному: у Києві затримали чоловіка. ФОТО

За даними Нацполіції, із салону авто також викрадено тактичні навушники. Окрім того, FPV-дрони і комплектуючі до них та інше спорядження й майно.

Загальна вартість викраденого майна відповідно до висновку експертизи становить 277 тис. грн.

У Сумах чоловік викрав з автівки військового спорядження

Що загрожує підозрюваному

Дії підозрюваного кваліфіковано як закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом та таємне викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 289 та ч. 4 ст. 185 КК України).

Дивіться також: Чоловік пограбував військову, яка проходить лікування, у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Повідомляється, що на цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

У Сумах чоловік викрав з автівки військового спорядження
У Сумах чоловік викрав з автівки військового спорядження

Автор: 

авто (6410) пограбування (579) Сумська область (4353) Суми (1017) Сумський район (446)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть, він дуже за Україну вболіває, отой **********???
Зараз його «портновські на посадах»,за законами мирного часу, як і беркутню, відпустять!?!?
Надивившись серіалів про говнобородька, он, що «насєлєніє» творить…
За 34 роки, став робити уже осмислені злочини!!?? Шашличник…
показати весь коментар
21.10.2025 16:24 Відповісти
Хотів піти в тцк вже повністю вкомплектованим.
Методи, звісно, не дуже. Але мета - похвальна.
показати весь коментар
21.10.2025 16:28 Відповісти
..Теперь надо его "снаряжение" в виде его личной материальной собственности разделить с ВСУ, по справедливости..
показати весь коментар
21.10.2025 16:58 Відповісти
Емм... А цікаво, за ********* законами дрончики - зброя? Якщо так, то це не викрадення якогось майна а незаконне заволодіння зброєю. Там буде запах значно крутіший.
показати весь коментар
21.10.2025 18:30 Відповісти
 
 