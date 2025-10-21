Викрав з автівки військового спорядження на 277 тис. грн: повідомлено про підозру мешканцю Сум. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 34-річному чоловіку, мешканцю Сум, який спочатку намагався заволодіти транспортним засобом військовослужбовця, а потім викрав з нього військове спорядження.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Спроба заволодіти автівкою

Як зазначається, підозрюваний вирішив заволодіти транспортним засобом марки Great Wall Hover, який стояв у дворі однієї з багатоповерхівок у м. Суми. Чоловік розбив вікно автівки, проник всередину та шляхом з`єднання дротів контактної групи намагався запустити двигун. Однак спроба була невдалою, автівка так і не завелась.

Що вкрадено з авто

Після цього чоловік побачив у транспортному засобі особисті речі водія та військове спорядження. Відтак, тікаючи, він прихопив із собою плитоноску, тактичну аптечку, тактичний шолом тощо.

За даними Нацполіції, із салону авто також викрадено тактичні навушники. Окрім того, FPV-дрони і комплектуючі до них та інше спорядження й майно.



Загальна вартість викраденого майна відповідно до висновку експертизи становить 277 тис. грн.

Що загрожує підозрюваному

Дії підозрюваного кваліфіковано як закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом та таємне викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 289 та ч. 4 ст. 185 КК України).

Повідомляється, що на цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.



