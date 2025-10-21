Похитил из автомобиля военное снаряжение на 277 тыс. грн: сообщено о подозрении жителю Сум. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении 34-летнему мужчине, жителю Сум, который сначала пытался завладеть транспортным средством военнослужащего, а затем похитил из него военное снаряжение.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Попытка завладеть автомобилем

Как отмечается, подозреваемый решил завладеть транспортным средством марки Great Wall Hover, который стоял во дворе одной из многоэтажек в г. Сумы. Мужчина разбил окно автомобиля, проник внутрь и путем соединения проводов контактной группы пытался запустить двигатель. Однако попытка была неудачной, машина так и не завелась.

Что украдено из авто

После этого мужчина увидел в транспортном средстве личные вещи водителя и военное снаряжение. Поэтому, убегая, он прихватил с собой плитоноску, тактическую аптечку, тактический шлем и тому подобное.

По данным Нацполиции, из салона авто также похищены тактические наушники. Кроме того, FPV-дроны и комплектующие к ним и другое снаряжение и имущество.



Общая стоимость похищенного имущества согласно заключению экспертизы составляет 277 тыс. грн.

Что грозит подозреваемому

Действия подозреваемого квалифицированы как законченное покушение на незаконное завладение транспортным средством и тайное хищение чужого имущества (ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 289 и ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.



