Ограбил раненого военного на инвалидной коляске: в Киеве задержали мужчину. ФОТО

В Киеве местный житель ограбил бывшего военнослужащего на кресле колесном, который потерял конечность в боях на фронте и находился в столице на реабилитации.

Об этом сообщает столичная полиция и городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло возле одного из магазинов в Дарницком районе столицы.

Отмечается, что 28-летний военный, потеряв конечность на фронте, находился в Киеве на реабилитации и передвигался на кресле колесном. Он остановился возле магазина и к нему подошел неизвестный мужчина и завязал разговор.

Однако, когда военный достал кошелек, чтобы посчитать деньги перед покупками, новый знакомый выхватил у него 5 тысяч гривен и бросился бежать.

В Киеве мужчина ограбил раненого военного на колесном кресле

Правоохранители обработали записи с камер видеонаблюдения на зданиях рядом с местом преступления.

Впоследствии 32-летнего киевлянина задержали на одной из улиц района. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина ограбил раненого военного на колесном кресле

Автор: 

Киев (26076) ограбление (1370) Нацполиция (16732) военнослужащие (6284)
воно не чоловік а негідник...
04.09.2025 19:33 Ответить
Більше дебіл.В Києві роботи навалом,рук не вистачає,а він отак вирішив....
04.09.2025 19:36 Ответить
підар
04.09.2025 19:33 Ответить
потвору заколихати та й приспати - вона не виліковна

.
04.09.2025 19:50 Ответить
Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

 Цікаво, цю статтю про ("воєний стан" )шіють тільки ніщєбродам, чи ні?
04.09.2025 19:51 Ответить
В кайдани й рити окопи.
04.09.2025 20:09 Ответить
 
 