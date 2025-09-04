Ограбил раненого военного на инвалидной коляске: в Киеве задержали мужчину. ФОТО
В Киеве местный житель ограбил бывшего военнослужащего на кресле колесном, который потерял конечность в боях на фронте и находился в столице на реабилитации.
Об этом сообщает столичная полиция и городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Происшествие произошло возле одного из магазинов в Дарницком районе столицы.
Отмечается, что 28-летний военный, потеряв конечность на фронте, находился в Киеве на реабилитации и передвигался на кресле колесном. Он остановился возле магазина и к нему подошел неизвестный мужчина и завязал разговор.
Однако, когда военный достал кошелек, чтобы посчитать деньги перед покупками, новый знакомый выхватил у него 5 тысяч гривен и бросился бежать.
Правоохранители обработали записи с камер видеонаблюдения на зданиях рядом с местом преступления.
Впоследствии 32-летнего киевлянина задержали на одной из улиц района. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Цікаво, цю статтю про ("воєний стан" )шіють тільки ніщєбродам, чи ні?