Ограбил раненого военного на инвалидной коляске: в Киеве задержали мужчину. ФОТО

В Киеве местный житель ограбил бывшего военнослужащего на кресле колесном, который потерял конечность в боях на фронте и находился в столице на реабилитации.

Об этом сообщает столичная полиция и городская прокуратура.

Происшествие произошло возле одного из магазинов в Дарницком районе столицы.

Отмечается, что 28-летний военный, потеряв конечность на фронте, находился в Киеве на реабилитации и передвигался на кресле колесном. Он остановился возле магазина и к нему подошел неизвестный мужчина и завязал разговор.

Однако, когда военный достал кошелек, чтобы посчитать деньги перед покупками, новый знакомый выхватил у него 5 тысяч гривен и бросился бежать.

Правоохранители обработали записи с камер видеонаблюдения на зданиях рядом с местом преступления.

Впоследствии 32-летнего киевлянина задержали на одной из улиц района. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

