Новини Фото Напад на військового у Києві
2 210 10

Обікрав пораненого військового на кріслі колісному: у Києві затримали чоловіка. ФОТО

У Києві місцевий житель пограбував колишнього військовослужбовця на кріслі колісному, який втратив кінцівку у боях на фронті та перебував у столиці на реабілітації. 

Про це повідомляє столична поліція та міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Подія сталася біля одного з магазинів у Дарницькому районі столиці.

Зазначається, що 28-річний військовий, втративши кінцівку на фронті, перебував у Києві на реабілітації та пересувався на кріслі колісному. Він зупинився біля магазину і до нього підійшов невідомий чоловік та зав’язав розмову.

Однак, коли військовий дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупками, новий знайомий вихопив в нього 5 тисяч гривень та кинувся втікати.

У Києві чоловік пограбував пораненого військового на колісному кріслі

Правоохоронці опрацювали записи з камер відеонагляду на будівлях поруч із місцем злочину.

Згодом 32-річного киянина затримали на одній з вулиць району. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві чоловік пограбував пораненого військового на колісному кріслі

Київ (20115) пограбування (577) Нацполіція (15458) військовослужбовці (4917)
воно не чоловік а негідник...
04.09.2025 19:33 Відповісти
Більше дебіл.В Києві роботи навалом,рук не вистачає,а він отак вирішив....
04.09.2025 19:36 Відповісти
Піймали, підтвердився злочин, ну і вішайте, щоб покарання було невідворотнім, наочним, і не мотивував до повторення, оту іншу нечисть, що світом нудиться!
Можливо, й міндіч, чернишов, шурма, шифери недострєльонні та інші особи, і не тільки з Урядового кварталу від приблуд95, схаменуться і припинять мародерити на крові Українців, під час московської війни!
04.09.2025 20:28 Відповісти
підар
04.09.2025 19:33 Відповісти
потвору заколихати та й приспати - вона не виліковна

.
04.09.2025 19:50 Відповісти
Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

 Цікаво, цю статтю про ("воєний стан" )шіють тільки ніщєбродам, чи ні?
04.09.2025 19:51 Відповісти
так. було багато новин, коли людина вкрала щось в атб, і їй 7 рочків впаяли.

а крупа відкупилася. і нема в неї війни, хоча вона тупо підривала обороноздатність країни, це зрада 100%
04.09.2025 20:26 Відповісти
ЧлЄни від приблуд95 до цього терміну «особливий період» «воєнний стан», жодного відношення не мають, бо ані нє мєсниє,і як гравці КВН, в Україні, випадково, а громадянство, то таке, аби гроші!
04.09.2025 20:31 Відповісти
В кайдани й рити окопи.
04.09.2025 20:09 Відповісти
які окопи? відпилити голову йому іржавою пилою і того мало буде
04.09.2025 21:15 Відповісти
 
 