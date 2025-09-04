Обікрав пораненого військового на кріслі колісному: у Києві затримали чоловіка. ФОТО

У Києві місцевий житель пограбував колишнього військовослужбовця на кріслі колісному, який втратив кінцівку у боях на фронті та перебував у столиці на реабілітації.

Про це повідомляє столична поліція та міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Подія сталася біля одного з магазинів у Дарницькому районі столиці.

Зазначається, що 28-річний військовий, втративши кінцівку на фронті, перебував у Києві на реабілітації та пересувався на кріслі колісному. Він зупинився біля магазину і до нього підійшов невідомий чоловік та зав’язав розмову.

Однак, коли військовий дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупками, новий знайомий вихопив в нього 5 тисяч гривень та кинувся втікати.

Правоохоронці опрацювали записи з камер відеонагляду на будівлях поруч із місцем злочину.

Згодом 32-річного киянина затримали на одній з вулиць району. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

