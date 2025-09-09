Мужчина ограбил военную, которая проходила лечение в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве задержали 22-летнего мужчину, который ограбил 44-летнюю военную в Киеве. Она находилась в столице на лечении.

Грабеж произошел на улице Васильковской.

Фото: Национальная полиция

"Правоохранители выяснили, что потерпевшая - 44-летняя военная, которая сейчас проходит лечение в столице. Женщина находилась в кафе, когда к ее столику подбежал неизвестный мужчина, выхватил сумку с деньгами, банковской карточкой и документами, и убежал. Заявительница предоставила детальное описание злоумышленника, по которым полицейские начали поиск.

В течение нескольких часов оперативники установили личность фигуранта. Им оказался 22-летний местный житель, которого правоохранители задержали в процессуальном порядке. Во время следственных действий полицейские изъяли сумку с вещами и вернули ее владелице, однако деньги в сумме 3000 гривен фигурант успел потратить", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 121 000 гривен.

