Мужчина ограбил военную, которая проходила лечение в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве задержали 22-летнего мужчину, который ограбил 44-летнюю военную в Киеве. Она находилась в столице на лечении.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Грабеж произошел на улице Васильковской.
"Правоохранители выяснили, что потерпевшая - 44-летняя военная, которая сейчас проходит лечение в столице. Женщина находилась в кафе, когда к ее столику подбежал неизвестный мужчина, выхватил сумку с деньгами, банковской карточкой и документами, и убежал. Заявительница предоставила детальное описание злоумышленника, по которым полицейские начали поиск.
В течение нескольких часов оперативники установили личность фигуранта. Им оказался 22-летний местный житель, которого правоохранители задержали в процессуальном порядке. Во время следственных действий полицейские изъяли сумку с вещами и вернули ее владелице, однако деньги в сумме 3000 гривен фигурант успел потратить", - говорится в сообщении.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 121 000 гривен.
щоби втік ?
"Інцидент трапився на вулиці Васильківській. Військовослужбовиця була у формі і перебувала у кав'ярні, коли до її столика підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами й втік.
....
Мразота він. Мразота".