Чоловік пограбував військову, яка проходить лікування, у Києві, - Нацполіція. ФОТО
У Києві затримали 22-річного чоловіка, який пограбував 44-річну військову у Києві. Вона перебувала у столиці на лікуванні.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Грабіж стався на вулиці Васильківській.
"Правоохоронці з’ясували, що потерпіла – 44-річна військова, яка наразі проходить лікування у столиці. Жінка перебувала у кав’ярні, коли, до її столику підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік. Заявниця надала детальний опис зловмисника, за якими поліцейські розпочали пошук.
Протягом декількох годин оперативники встановили особу фігуранта. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Під час слідчих дій поліцейські вилучили сумку з речами та повернули її власниці, однак гроші у сумі 3000 гривень фігурант встиг витратити", - йдеться в повідомленні.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.
На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 000 гривень.
