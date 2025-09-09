Чоловік пограбував військову, яка проходить лікування, у Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві затримали 22-річного чоловіка, який пограбував 44-річну військову у Києві. Вона перебувала у столиці на лікуванні.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Грабіж стався на вулиці Васильківській.

Фото: Національна поліція

"Правоохоронці з’ясували, що потерпіла – 44-річна військова, яка наразі проходить лікування у столиці. Жінка перебувала у кав’ярні, коли, до її столику підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік. Заявниця надала детальний опис зловмисника, за якими поліцейські розпочали пошук.

Протягом декількох годин оперативники встановили особу фігуранта. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Під час слідчих дій поліцейські вилучили сумку з речами та повернули її власниці, однак гроші у сумі 3000 гривень фігурант встиг витратити", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 000 гривень.

