В Киеве сотрудница кафе указала на порог грабителю с пистолетом: "Кассу давай!", - "Уходите отсюда. Что для вас не понятно?". ВИДЕО
В Киеве произошло дерзкое нападение на работницу кафе. 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в заведение, достал пистолет и начал требовать деньги из кассы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что работница отказалась выполнять требования нападавшего. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его остановили прохожие, которые оперативно вызвали полицию.
Злоумышленник задержан. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы в соответствии с действующим законодательством.
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- дівчина все таки ризикувала. Невідомо, що у підора в голові, чи шмальнув би.
- до 15 років - ок. Але чому наші мародери крадуть мільярдами, а їм замість 15 років, дарують білет до ізраїлю? Бо вони пістолетами ні в кого не махають перед обличчям?
В Австралії стрільця мусульманин знешкодив, поки цивілізовані свої дорогоцінні життя по щілинам розпихували.