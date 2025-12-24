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В Киеве сотрудница кафе указала на порог грабителю с пистолетом: "Кассу давай!", - "Уходите отсюда. Что для вас не понятно?". ВИДЕО

В Киеве произошло дерзкое нападение на работницу кафе. 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в заведение, достал пистолет и начал требовать деньги из кассы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что работница отказалась выполнять требования нападавшего. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его остановили прохожие, которые оперативно вызвали полицию.

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Злоумышленник задержан. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы в соответствии с действующим законодательством.

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Автор: 

Киев (26656) ограбление (1340) пистолет (58)
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Топ комментарии
+31
Скажу непопулярну думку:

- дівчина все таки ризикувала. Невідомо, що у підора в голові, чи шмальнув би.

- до 15 років - ок. Але чому наші мародери крадуть мільярдами, а їм замість 15 років, дарують білет до ізраїлю? Бо вони пістолетами ні в кого не махають перед обличчям?
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24.12.2025 15:01 Ответить
+26
Хто від ракет не втік, того пістолетом не налякаєш.
В Австралії стрільця мусульманин знешкодив, поки цивілізовані свої дорогоцінні життя по щілинам розпихували.
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24.12.2025 14:48 Ответить
+23
І лозиною по сраці за безвідповідальне ставлення до свого життя !!!
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24.12.2025 14:53 Ответить

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