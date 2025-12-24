В Киеве сотрудница кафе указала на порог грабителю с пистолетом: "Кассу давай!", - "Уходите отсюда. Что для вас не понятно?". ВИДЕО

В Киеве произошло дерзкое нападение на работницу кафе. 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в заведение, достал пистолет и начал требовать деньги из кассы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что работница отказалась выполнять требования нападавшего. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его остановили прохожие, которые оперативно вызвали полицию.

Смотрите: Суд отправил за решетку на 8 лет киевлянина, который ограбил ветерана на инвалидной коляске. ФОТО

Злоумышленник задержан. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы в соответствии с действующим законодательством.

Смотрите также: Похитил из машины военное снаряжение на 277 тыс. грн: жителю Сум сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж