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В Киеве патрульные огнетушителем выбили окно автомобиля и задержали его водителя. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором зафиксировано силовое задержание водителя легкового автомобиля на улице Каунасской в Киеве. На записи видно, как правоохранители бьют по автомобилю огнетушителем и применяют физическую силу, пытаясь достать водителя из салона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в полиции Киева пояснили, что инцидент произошел 24 декабря во время несения службы. По словам правоохранителей, патрульные остановили автомобиль Mitsubishi, однако во время проверки транспортного средства водитель внезапно начал движение в направлении сотрудника полиции, создав угрозу его безопасности.

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После этого началось преследование. Автомобиль правонарушителя впоследствии обнаружили на одной из улиц Днепровского района столицы. Водитель, как отмечают в полиции, не реагировал на законные требования правоохранителей, заперся внутри автомобиля и отказывался выходить.

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В связи с этим полицейские принудительно открыли дверь автомобиля и задержали мужчину. В то же время в сообщении полиции подробно не объясняется, по какой именно причине был применен огнетушитель и нанесен ущерб транспортному средству.

По факту происшествия следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по статье 342 Уголовного кодекса Украины — сопротивление работнику правоохранительного органа.

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задержание (6564) Киев (26660) патрульная полиция (1796)
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Топ комментарии
+36
Напад на поліцейського-наїхав автомобілем та збив з ніг. Нехай подякує, що не застрелили при затриманні.
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25.12.2025 11:14 Ответить
+33
А прикіньте як би вони мочили орків, якби їх на фронт відправити, з таким то завзяттям?
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25.12.2025 11:10 Ответить
+20
спеціально для вузьколобих...НГУ і є поліція, і вони воюють.... а от з ухилянтами тільки так і треба
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25.12.2025 11:25 Ответить

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