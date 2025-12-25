В Киеве патрульные огнетушителем выбили окно автомобиля и задержали его водителя. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором зафиксировано силовое задержание водителя легкового автомобиля на улице Каунасской в Киеве. На записи видно, как правоохранители бьют по автомобилю огнетушителем и применяют физическую силу, пытаясь достать водителя из салона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в полиции Киева пояснили, что инцидент произошел 24 декабря во время несения службы. По словам правоохранителей, патрульные остановили автомобиль Mitsubishi, однако во время проверки транспортного средства водитель внезапно начал движение в направлении сотрудника полиции, создав угрозу его безопасности.

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После этого началось преследование. Автомобиль правонарушителя впоследствии обнаружили на одной из улиц Днепровского района столицы. Водитель, как отмечают в полиции, не реагировал на законные требования правоохранителей, заперся внутри автомобиля и отказывался выходить.

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В связи с этим полицейские принудительно открыли дверь автомобиля и задержали мужчину. В то же время в сообщении полиции подробно не объясняется, по какой именно причине был применен огнетушитель и нанесен ущерб транспортному средству.

По факту происшествия следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по статье 342 Уголовного кодекса Украины — сопротивление работнику правоохранительного органа.

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