Колесо обозрения на Подоле в Киеве просят закрыть: причина - опасное состояние аттракциона. ВИДЕО
Суд в Киеве просят запретить эксплуатацию Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В настоящее время прокуратура проводит расследование в рамках производства по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации Колеса обозрения на Подоле.
Установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
"В частности, зафиксировано, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги.
Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", - говорится в сообщении.
Так, Подольская окружная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации.
Цель - предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом.
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