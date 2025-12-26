РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13632 посетителя онлайн
Новости Видео Колесо обозрения в Киеве
3 266 11

Колесо обозрения на Подоле в Киеве просят закрыть: причина - опасное состояние аттракциона. ВИДЕО

Суд в Киеве просят запретить эксплуатацию Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В настоящее время прокуратура проводит расследование в рамках производства по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации Колеса обозрения на Подоле.

Колесо обозрения на Подоле просят закрыть: есть опасность

Установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Колесо обозрения на Подоле просят закрыть: есть опасность

"В частности, зафиксировано, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги.

Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", - говорится в сообщении.

Так, Подольская окружная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации.

Цель - предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом.

Читайте также: Подросток упал с веревочной трассы в парке Киева и получил многочисленные травмы: полиция начала производство

Автор: 

аттракцион (36) безопасность (1206) Киев (26660) прокуратура (4990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Його взагалі там не мало бути .
показать весь комментарий
26.12.2025 12:55 Ответить
+4
Завжди дивувало вкрай невдале місце розташування...обрали найнижчу точку Києва, щоб там колесо огляду встановити...
показать весь комментарий
26.12.2025 13:00 Ответить
+3
Скільки чиновників відповідає за це, але турбуються лише пересічні громадяни.
Якби жили за нормального уряду, то за безконтроль звільняли людей з "вовчим квитком"
показать весь комментарий
26.12.2025 13:14 Ответить

Загрузка...

 
 