Колесо обозрения на Подоле в Киеве просят закрыть: причина - опасное состояние аттракциона. ВИДЕО

Суд в Киеве просят запретить эксплуатацию Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В настоящее время прокуратура проводит расследование в рамках производства по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации Колеса обозрения на Подоле.

Установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

"В частности, зафиксировано, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги.

Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", - говорится в сообщении.

Так, Подольская окружная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации.

Цель - предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом.

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