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Новости Подросток сорвался с высоты в веревочном парке
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Подросток упал с веревочной трассы в парке Киева и получил многочисленные травмы: полиция начала производство

В Киеве подросток сорвался с высоты в веревочном парке

В Киеве подросток сорвался с высоты в веревочном парке: его госпитализировали с многочисленными травмами. Полиция начала уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

Происшествие произошло сегодня около 14:40 в Днепровском районе.

По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение.

Также читайте: Обрыв троса на аттракционе через Днепр в Киеве: сообщено о подозрении пятерым лицам. ФОТОрепортаж

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины - нарушение требований законодательства по охране труда.

Автор: 

аттракцион (37) Киев (25683) подростки (460)


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Смішна висота , але буває всяке
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08.06.2025 17:27 Ответить
1,3 метра та вище робота з підвищеной небезпекою.
Зараз інспекція держпраці гарно заробить.
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08.06.2025 17:32 Ответить
Друг у школі впав з забору висотою пів метра і відбив собі почку Сам дішов до дому, а там вже знепритомнів. Швидка, операція, інвалідність... Дуже невдало вдарився боком.
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08.06.2025 18:01 Ответить
...впав з висоти близько півтора метра...
...працює слідчо-оперативна група...

...20 км до Сум...
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08.06.2025 17:37 Ответить
Противник за тиждень просунувся до 10 км. Він наступає з півночі, бо так зручніше. Під загрозою перехоплення траса Суджа - Суми. Нелюди намагаються вийти південніше траси, де суцільні яри, балки і ліси. Де вигідно воювати піхотою. В самих Сумах паніка відсутня, все працює. Але необхідно вивозити дітей. А уряд не шевелиться.
https://www.youtube.com/watch?v=qjzPNPSoybw
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08.06.2025 18:05 Ответить
Там же 2 страховочних канати. Адміністрація про#бала.
Десь тринділи по мобільному замість спостерігати.
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08.06.2025 17:37 Ответить
Під два метри та 130 кг - ось такий переросток.
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08.06.2025 17:44 Ответить
закрити все!
заборонити все!
всі повинні, ходити в чорному перебіжками!
ой!
а, чого саме вимагає кацапія?
саме цього?
ніякого життя!
суцільне страждання та сума!
за це ж воюють наші герої?
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08.06.2025 17:49 Ответить
 
 