Подросток упал с веревочной трассы в парке Киева и получил многочисленные травмы: полиция начала производство

В Киеве подросток сорвался с высоты в веревочном парке: его госпитализировали с многочисленными травмами. Полиция начала уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

Происшествие произошло сегодня около 14:40 в Днепровском районе.

По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины - нарушение требований законодательства по охране труда.