Подросток упал с веревочной трассы в парке Киева и получил многочисленные травмы: полиция начала производство
В Киеве подросток сорвался с высоты в веревочном парке: его госпитализировали с многочисленными травмами. Полиция начала уголовное производство.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.
Происшествие произошло сегодня около 14:40 в Днепровском районе.
По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины - нарушение требований законодательства по охране труда.
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Зараз інспекція держпраці гарно заробить.
...працює слідчо-оперативна група...
...20 км до Сум...
https://www.youtube.com/watch?v=qjzPNPSoybw
Десь тринділи по мобільному замість спостерігати.
заборонити все!
всі повинні, ходити в чорному перебіжками!
ой!
а, чого саме вимагає кацапія?
саме цього?
ніякого життя!
суцільне страждання та сума!
за це ж воюють наші герої?