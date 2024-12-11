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Новости
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Обрыв троса на аттракционе через Днепр в Киеве: сообщено о подозрении пяти лицам. ФОТОрепортаж

Тіло хлопця, який впав внаслідок обриву троса на атракціоні в Києві, дістали з Дніпра

Подозрения по факту гибели юноши на канатной дороге в Киеве получили 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении четырем лицам в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Кому сообщили о подозрении?

"Речь идет о проектанте аттракциона, директоре предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперте частного экспертного учреждения, который проводил осмотр аттракциона, и предпринимателе, который управлял канатной дорогой с 2024 года.

Также сообщено о подозрении бывшему инженеру по техническому надзору КП "Плесо" в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Что установило следствие?

По данным следствия, 20 октября 2020 года один из Департаментов Киевского горсовета объявил конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта "Обустройство аттракциона канатная переправа через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова".

Победителем конкурса стало частное общество, с которым заключили договор на обустройство канатной переправы. В 2024 году победитель конкурса передал аттракцион в управление физическому лицу-предпринимателю.

Трагедия на канатной дороге через Днепр

Напомним, 21 июля 2024 года во время пребывания юноши на аттракционе стальной канат канатной дороги оборвался, в результате чего юноша упал в Днепр и погиб.

обрив троса на атракціоні в Києві
обрив троса на атракціоні в Києві
обрив троса на атракціоні в Києві
обрив троса на атракціоні в Києві
обрив троса на атракціоні в Києві
обрив троса на атракціоні в Києві
обрив троса на атракціоні в Києві

По результатам проведенных экспертиз установлено, что проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности - использовался канат, который по своему функциональному назначению не может использоваться для аттракционов. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву каната. В то же время директор общества утвердил этот технический проект.

Перед передачей аттракциона в управление ФЛП для получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью была проведена экспертиза канатной переправы. Эксперт частного экспертного учреждения не обратил внимание на несоответствие установленного каната целевому назначению.

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В свою очередь предприниматель, эксплуатировавший аттракцион, согласно инструкции должен был осуществлять его ежедневный осмотр перед началом работы и реагировать на ненадлежащее состояние каната.

Бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", который отвечает за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия, также согласно должностным обязанностям должен был осуществлять надлежащий контроль за состоянием аттракциона.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие привели к трагической гибели посетителя канатной переправы.

Обрыв троса на аттракционе в Киеве

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний юноша.

22 июля стало известно, что его тело достали из Днепра.

Автор: 

аттракцион (36) Киев (25502) Днепр река (19)


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Топ комментарии
+17
Обрив троса - п'ятеро підозрюваних.
А 100 000 бракованих мін та вкрадені мільярди - ніхто не винен.
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11.12.2024 11:07
+2
До чого тут влада міста?
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11.12.2024 11:29
+2
це очевидно, навіть у одежі можна плисти але не з тросом 500м 😪
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11.12.2024 12:22
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Я не спеціаліст... але якось дивно шо такий товстенний стальний канат міг просто так взяти і обірватися... шкода хлопця.
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11.12.2024 10:50 Ответить
В тому місті декілька разів збивали крилаті ракети ворога. Уламок напевно пошкодив трос.
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11.12.2024 11:03 Ответить
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11.12.2024 11:21 Ответить
Там ще і до цього були вибухи.
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11.12.2024 11:31 Ответить
якщо він не призначений для таких навантажень, то чому ні, це мало статися, він же крім ваги людини на таку довжину ще і свою вагу має витримувати, от розтягувався в решті тешт лопнув
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11.12.2024 11:42 Ответить
Обрив троса - п'ятеро підозрюваних.
А 100 000 бракованих мін та вкрадені мільярди - ніхто не винен.
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11.12.2024 11:07 Ответить
не на часі......
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11.12.2024 11:53 Ответить
браковане керівництво дердави, за це відповідає народ кров'ю.
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11.12.2024 12:06 Ответить
Так а хто відповідальний із Київвлади за дозволи та вид експертизи!

За хабарі все дозволили!

Вся влада прогнила!

Тому ми і відступаємо!
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11.12.2024 11:11 Ответить
До чого тут влада міста?
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11.12.2024 11:29 Ответить
а це яким боком? от ти спеціаліст, експерт по тромах наприклад? ні, але тобі приносять висновок, де експерт написав, що все ок, у тебе є підстави сумніватись?
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11.12.2024 11:45 Ответить
Там зовсім інший рівень експертизи повинен був бути.
А Київ влада дозволила спрощений.

https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20240721-u-kyyevi-obirvavsya-tros-cherez-dnipro-razom-iz-lyudynoyu/

Згодом в Офісі генпрокурора нагадали, що Київська міська прокуратура ще у 2021 році намагалася зупинити роботу цього атракціону.

З огляду на потенційну небезпеку для життя та здоров'я людей прокурори в позові до Господарського суду Києва просили визнати незаконним і скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11 січня 2021 року про визнання переможцем інвестиційного конкурсу компанії, яка не має ні досвіду реалізації таких проєктів, ні експлуатації атракціонів схожого типу.

Відповідачами у справі тоді були виконавчий орган Київської міськради (КМДА), комунальне підприємство Плесо та товариство-переможець конкурсу.
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11.12.2024 14:09 Ответить
хоч би продумали швидке відстібування з того гівна якщо впав у воду
думаю пацан бідолашний не зміг вилізти з обв'язки
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11.12.2024 11:32 Ответить
трос обірвався не над ним, так би можливо і вижив, а десь в іншому місці і його тросом до дна потягнуло, якби була система швидкого скидання, ткж можливо і вижив би, але з іншої сторони, щоб з переляку не висмикували, хз.
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11.12.2024 11:48 Ответить
я про це написав в день трагедії - але багато "експертів" насміхалися над коментом...
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11.12.2024 12:00 Ответить
це очевидно, навіть у одежі можна плисти але не з тросом 500м 😪
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11.12.2024 12:22 Ответить
в цьому реально немає сенсу. при падінні з 15-20м у воду перегрузки такі високі, що втратчається свідомість.
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11.12.2024 12:24 Ответить
для цього треба надягати спасжилет
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11.12.2024 12:28 Ответить
так спасжилет вас автоматично не відстібне від троса. і до того ж він там і був, судячи з фото.
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11.12.2024 12:31 Ответить
Что за бред ! Это вы потеряли свидомисть от перегрузок мировой рекорд 52 метра а 15-20 метров он легко мог выжить если б за ним отправили катер
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11.12.2024 12:35 Ответить
світові рекорди встановлюються спортсменами, які тренуються роками і яки занурюються, а не плюхаються об воду, тим самим тормозячи в воді плавно, а не за мікросекунди.
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11.12.2024 12:39 Ответить
Цікаво що за трос і чому саме не можна. Навряд чи існують троси на яких написано - "для атракціону через Дніпро", є навантаження, є радіус згинання, є умови експлуатації. Навіть давно обкатані ліфтові троси з часом перетираються і для того періодично роблять їх огляд.
Але... "щодня оглядати трос" це якась фантастика, як можна оглянути на пошкодження довжелезний трос, це могла б зробити автоматика і то з певним % достовірності
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11.12.2024 12:44 Ответить
Причому по фото там ціла купа тих тросів, про який щоденний огляд може йтися.
Друга справа що треба було передбачити страховку. Інша сторона тендерів і конкурсів, більше шансів виграти у проектів де зекономили на безпеці
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11.12.2024 12:56 Ответить
ЗЕкономили!
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11.12.2024 14:11 Ответить
Комусь війна, а комусь атракціони.
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11.12.2024 17:38 Ответить
 
 