Обрыв троса на аттракционе через Днепр в Киеве: сообщено о подозрении пяти лицам. ФОТОрепортаж

Подозрения по факту гибели юноши на канатной дороге в Киеве получили 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении четырем лицам в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Кому сообщили о подозрении?

"Речь идет о проектанте аттракциона, директоре предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперте частного экспертного учреждения, который проводил осмотр аттракциона, и предпринимателе, который управлял канатной дорогой с 2024 года.

Также сообщено о подозрении бывшему инженеру по техническому надзору КП "Плесо" в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Что установило следствие?

По данным следствия, 20 октября 2020 года один из Департаментов Киевского горсовета объявил конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта "Обустройство аттракциона канатная переправа через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова".

Победителем конкурса стало частное общество, с которым заключили договор на обустройство канатной переправы. В 2024 году победитель конкурса передал аттракцион в управление физическому лицу-предпринимателю.

Трагедия на канатной дороге через Днепр

Напомним, 21 июля 2024 года во время пребывания юноши на аттракционе стальной канат канатной дороги оборвался, в результате чего юноша упал в Днепр и погиб.















По результатам проведенных экспертиз установлено, что проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности - использовался канат, который по своему функциональному назначению не может использоваться для аттракционов. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву каната. В то же время директор общества утвердил этот технический проект.

Перед передачей аттракциона в управление ФЛП для получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью была проведена экспертиза канатной переправы. Эксперт частного экспертного учреждения не обратил внимание на несоответствие установленного каната целевому назначению.

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В свою очередь предприниматель, эксплуатировавший аттракцион, согласно инструкции должен был осуществлять его ежедневный осмотр перед началом работы и реагировать на ненадлежащее состояние каната.

Бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", который отвечает за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия, также согласно должностным обязанностям должен был осуществлять надлежащий контроль за состоянием аттракциона.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие привели к трагической гибели посетителя канатной переправы.

Обрыв троса на аттракционе в Киеве

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний юноша.

22 июля стало известно, что его тело достали из Днепра.