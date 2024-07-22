Обрыв троса на аттракционе в Киеве: Виновникам грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

По факту смерти молодого человека из-за обрыва троса на аттракционе в Киеве начато производство. Виновникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Ирина Винокурова.

Сейчас, по ее словам, открыто два уголовных производства: нарушение правил безопасности при проведении опасных работ и служебная халатность.

"Максимальная санкция этих статей - до 8 лет лишения свободы. Следствие только началось, то есть сейчас о подозрениях мы пока не говорим", - отметила Винокурова.

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Пресс-секретарь прокуратуры пояснила, что о подозрениях в этом деле можно говорить только после изучения всех документов. Правоохранители выяснят, соответствовало ли состояние аттракциона всем техническим характеристикам и тому подобное.

"Правоохранители изъяли документы, и мы будем изучать, когда, кем и проверялись ли эти аттракционы, были ли они исправны. Ответ на все эти вопросы должно дать следствие. Мы изучаем документы, чтобы понять, в каком состоянии был этот аттракцион, кто предоставлял эти услуги", - сказала она.

Обрыв троса на аттракционе в Киеве.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.

22 июля стало известно, что тело парня достали из Днепра.

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