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Обрыв троса на аттракционе в Киеве: Виновникам грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

Обрив троса на атракціоні в Києві: Винуватцям загрожує до 8 років тюрми

По факту смерти молодого человека из-за обрыва троса на аттракционе в Киеве начато производство. Виновникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Ирина Винокурова.

Сейчас, по ее словам, открыто два уголовных производства: нарушение правил безопасности при проведении опасных работ и служебная халатность.

"Максимальная санкция этих статей - до 8 лет лишения свободы. Следствие только началось, то есть сейчас о подозрениях мы пока не говорим", - отметила Винокурова.

Читайте также: В горах Закарпатья обнаружили тело молодого человека, - ГПСУ. ФОТО

Пресс-секретарь прокуратуры пояснила, что о подозрениях в этом деле можно говорить только после изучения всех документов. Правоохранители выяснят, соответствовало ли состояние аттракциона всем техническим характеристикам и тому подобное.

"Правоохранители изъяли документы, и мы будем изучать, когда, кем и проверялись ли эти аттракционы, были ли они исправны. Ответ на все эти вопросы должно дать следствие. Мы изучаем документы, чтобы понять, в каком состоянии был этот аттракцион, кто предоставлял эти услуги", - сказала она.

Обрыв троса на аттракционе в Киеве.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.

22 июля стало известно, что тело парня достали из Днепра.

Читайте: Обрыв троллея через Днепр: прокуратура в 2021 году пыталась остановить работу аттракциона

Автор: 

аттракцион (36) Киев (25475) прокуратура (5005) смерть (9212)


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Топ комментарии
+6
Зауважте, і ніяких приетензій до державних контролюючих
Стаття 42. Конституція України, Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
В Україні все організовано таким чином, що коли щось трапиться, всі контролюючі скидують проблему на потерпілих і людина попри безліч ержавних контролюючих органів залишається з проблемою сам на сам, якщо у потерпілого добре з грошима то вирішить з адвокатом, а якщо не може дозволити, то так все і залишається
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22.07.2024 13:05
+5
Загинувшим на куруселях-

Ми співчуваєм...
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22.07.2024 11:46
+5
не киянка то не мандіть
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22.07.2024 12:43
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Правила форума Совет форумчан
Загинувшим на куруселях-

Ми співчуваєм...
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22.07.2024 11:46 Ответить
Але ж хтось, надава з владних, ЗГОДУ і ДОЗВІЛ, на цей атракціон ???
А трос, треба арештувати, а потім передати його шуфричу чи насралову…
Можливо, і ще хтось, його забажає…Шмигаль повинен усьо па РИГламенту КМУ …
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22.07.2024 11:51 Ответить
А вам не здаеться, що трос злегка підпиляли? На фото, які зьявилися в інтернеті , де трос показан
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22.07.2024 15:30 Ответить
заплатить і піде, навіть подєльнічків здавати не треба
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22.07.2024 11:57 Ответить
какого хера кличко дозвіл давав? или он не видел небезпечних робіт? почему ТЭС в киеве не вырабатывают электричество? ну вот ведь никто в Киеве ни за что не отвечает, только стройки и парковки контролирует
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22.07.2024 11:59 Ответить
Кличко тільки думає про те, щоб його 'друзья' успішно набивали кармани на тендерах по 'відбудові, реконструкції і забудові'. Нє фіг було обирати мером тупого боксера, Київ в жахливому стані, а це ж столиця, плачевно.
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22.07.2024 12:03 Ответить
Кто угодно, только не верещук. тут этот принцип Слава Богу отработал
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22.07.2024 12:07 Ответить
я не киянка, не мені вирішувати, я була в Києві кілька разів, і розчарувалася, місто - не для комфорту звичайних людей, а для бидляцьких мажорів, їх гнилих понтів. Була у Відні кілька разів, тому очікувала побачити хоча б щось трохи подібне, а побачила версію Стамбула. Що робилося до лютого 2022 в Києві ? Куди ми йшли з 2014 року в Європу чи Азію? Я живу на заході України і вважаю, що мені пощастило обжитися в молодості саме тут, хоча була спроба і в Києві, тепер радію, що не вдалася вона.
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22.07.2024 12:15 Ответить
не киянка то не мандіть
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22.07.2024 12:43 Ответить
можливо, мені доведеться нею стати скоро через сімейні обставини, то не треба мені затикати рота, бо я громадянка України, а Київ - столиця України, і мені, можливо, доведеться там жити, хоча зовсім не хочеться змінювати моє комфортне місто на це
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22.07.2024 13:15 Ответить
Громадянка України, а логіка кацапська...
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22.07.2024 14:04 Ответить
Логіка кацапська лише через те що не хвалить своє гівно лише через те, що воно своє?
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22.07.2024 15:41 Ответить
Ти не зрозуміешь, тому що теж кацап...
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22.07.2024 22:39 Ответить
Ти спец по видах логіки?
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22.07.2024 18:12 Ответить
не хочеться не їдьте а обсерати не треба
взагалі ви бот
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22.07.2024 14:42 Ответить
Навчися грамотно писати перш ніж роздавати іншим безцінні поради. Цікаво скільки займе у тебе часу пошук елементарної помилки серед кількох слів. До речі, погляд зі сторони і критика - не завжди є 'обсиранням'.
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22.07.2024 18:17 Ответить
1-я ботам порад не даю
2-не помиляеться - хто нічого не робить , а я опановую мову як можу і вмію
3-не лізьте толпою у Київ то ніхто його не буде забудовувати 😁
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22.07.2024 20:00 Ответить
винуватці вже давно за кордоном жирують і сюди вже ніхто їх не затягне, прокуратура поспішила відхреститись і ще раз підтвердила свою профнепридатність і неефективність, як мінімум, а по факту, продажність.Мені цікаво, це наше 'громадянське суспільство' колись прокинеться, чи може його ніколи й не було?
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22.07.2024 12:00 Ответить
Громадянське суспільство зараз воює з ордою, якщо ви не у курсі.
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22.07.2024 12:58 Ответить
з росією воює армія, а громадянське суспільство чогось чекає. Кого там реально посадили, наприклад, за 'успішний бізнес' на переправленні ухилянтів за кордон?
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22.07.2024 13:23 Ответить
Вам хочеться підбурити суспільство до заворушень та підірвати Україну зсередини?
Де ви там живете на Заході України ? Там ухилянти тікають пачками, що ви зробили для того, щоб це припинити? Де громадянське суспільство заходу?
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22.07.2024 13:38 Ответить
З раською воює украінський народ.
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22.07.2024 13:39 Ответить
Весь народ? Воює реально дуже мала частина, а інша, більша, сидить і чекає, чого не зрозуміло, що хапуги самі звалять з насиджених місць, що прокурори, судді і чиновники за власним бажанням стануть чесними, що рішали перейдуть, наприклад, у трактористи. Я взагалі не про масові протести, а про те чого люди не ходять, наприклад, на судові засідання, щоб побачити як здійснюється 'судочинство' суддями, прокурорами і адвокатами?
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22.07.2024 13:52 Ответить
Я не казала - весь! Я казала, що у ЗСУ воює українській народ, люди не тільки військових професій та не тільки контрактники. А значна частина, звійсно сидить по хатах чи пливе через Тису.

Я бачу, що ви взагалі про злам системи під час війни. Дуже вчасно почали. Бажаю успіху у ходінні по судових засіданнях. Чи ви хочете, щоб за вас хтось ходив? До речі, як часто до вас там прилітає і чи відчуваєте ви, що там десь на сході щось відбувається? А Київ кожного дня атакують шахеди, крилаті ракети та Іпсо в інтернетах.
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22.07.2024 14:04 Ответить
списати все на війну є найпростішим. До речі, киянин і активіст Роман Ратушний, який загинув на війні,коли його переслідували чиновники і корупціонери, говорив, що наша проблема в тому, що у нас дуже слабке громадянське суспільство, воно не активне. Він був правий на всі 100%.Якщо когось і закривають на деякий час через корупцію правоохоронні органи, то потім з часом відмазують, справу зводять на нуль, дають умовно, реально нічого не конфісковують. Я це спостерігала вже декілька разів, а все тому, що людям - байдуже, громадянському суспільству - байдуже, судді, прокурори, адвокати в судах тихо і повільно роблять свою гидку справу, поки 'громадянське суспільство' спить.
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22.07.2024 18:32 Ответить
Досить, гнати на українців. Як би ми були такі погані, як ви тут пишете, то не було б усіх тих Майданів, які тримали будь-яку владу за яйця.

Ви шо не знаєте, що судова мафія - це все люди портнова? Який повернувся в Україну одразу, як переміг Зе.
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22.07.2024 18:43 Ответить
судова мафія - то судова мафія, а не якісь кріпаки портнова, у нас згідно закону судова гілка є незалежною, а не закріпленою за кимось.
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23.07.2024 02:02 Ответить
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23.07.2024 18:12 Ответить
Складається враження, що ви живете не в Україні. Або останні десять років були у літаргічному сні.
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23.07.2024 18:16 Ответить
До речі, після Майдану верещали всі і на цензорі теж, нехай тільки скурвляться нові владці, то ми їх відразу поставимо на місце. Що поставили? Навіть уявлення не мають як це зробити.
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23.07.2024 02:05 Ответить
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23.07.2024 18:13 Ответить
Да,да,это если криворжская фирмочка оформлена не на левый паспорт и в ней есть проинструктированный под роспись ответственный за безопастность.
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22.07.2024 12:04 Ответить
Зауважте, і ніяких приетензій до державних контролюючих
Стаття 42. Конституція України, Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
В Україні все організовано таким чином, що коли щось трапиться, всі контролюючі скидують проблему на потерпілих і людина попри безліч ержавних контролюючих органів залишається з проблемою сам на сам, якщо у потерпілого добре з грошима то вирішить з адвокатом, а якщо не може дозволити, то так все і залишається
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22.07.2024 13:05 Ответить
А про страхувальний трос, ні, не чули?
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22.07.2024 13:13 Ответить
..у цій Монструкції саме вага тросу, до якого був приліпений пристрій, і втопила хлопця.. ідіотська схема атракціону, без шансів, якщо трос обривається у місцях кріплення на берегах..
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22.07.2024 13:20 Ответить
точно, там даже отстегнуться не успеешь, трос утопит, даже на условном мелководье!
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22.07.2024 13:29 Ответить
На фото із інтернету мені здалось, що трос трохи підпилен.
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22.07.2024 15:34 Ответить
За взятки все закриють, хлопак загинув ні за що. Дуже шкода
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22.07.2024 13:21 Ответить
десь певно є такі атракціони і вони вже давно функціонують. І якби було помітне число жертв - їх би закривали скрізь. але тупо взяти трос подібний з іншого атракціону з іншою довжиною та іншим натягом і зробити так само через Дніпро, то це треба бути лише боксером і ніким більше.
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22.07.2024 14:09 Ответить
Атракціони і війна за виживання країни.... війна за виживання країни і атракціони під час війни.... У мене ці дві речі якось ніяк не складаються.
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22.07.2024 14:26 Ответить
Т.е. свалить за границу это нормально, а вот немного адреналина это зло? Как бесит когда родину любят из далека
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22.07.2024 15:34 Ответить
Я вообще-то эстонец, у себя на родине, мне издалека можно. Собираю и везу в Украину помощь для ЗСУ. Для меня странно, когда одни воюют, другие же веселятся.
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22.07.2024 16:43 Ответить
 
 