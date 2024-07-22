Обрыв троса на аттракционе в Киеве: Виновникам грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура
По факту смерти молодого человека из-за обрыва троса на аттракционе в Киеве начато производство. Виновникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Ирина Винокурова.
Сейчас, по ее словам, открыто два уголовных производства: нарушение правил безопасности при проведении опасных работ и служебная халатность.
"Максимальная санкция этих статей - до 8 лет лишения свободы. Следствие только началось, то есть сейчас о подозрениях мы пока не говорим", - отметила Винокурова.
Пресс-секретарь прокуратуры пояснила, что о подозрениях в этом деле можно говорить только после изучения всех документов. Правоохранители выяснят, соответствовало ли состояние аттракциона всем техническим характеристикам и тому подобное.
"Правоохранители изъяли документы, и мы будем изучать, когда, кем и проверялись ли эти аттракционы, были ли они исправны. Ответ на все эти вопросы должно дать следствие. Мы изучаем документы, чтобы понять, в каком состоянии был этот аттракцион, кто предоставлял эти услуги", - сказала она.
Обрыв троса на аттракционе в Киеве.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.
22 июля стало известно, что тело парня достали из Днепра.
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А трос, треба арештувати, а потім передати його шуфричу чи насралову…
Можливо, і ще хтось, його забажає…Шмигаль повинен усьо па РИГламенту КМУ …
взагалі ви бот
2-не помиляеться - хто нічого не робить , а я опановую мову як можу і вмію
3-не лізьте толпою у Київ то ніхто його не буде забудовувати 😁
Де ви там живете на Заході України ? Там ухилянти тікають пачками, що ви зробили для того, щоб це припинити? Де громадянське суспільство заходу?
Я бачу, що ви взагалі про злам системи під час війни. Дуже вчасно почали. Бажаю успіху у ходінні по судових засіданнях. Чи ви хочете, щоб за вас хтось ходив? До речі, як часто до вас там прилітає і чи відчуваєте ви, що там десь на сході щось відбувається? А Київ кожного дня атакують шахеди, крилаті ракети та Іпсо в інтернетах.
Ви шо не знаєте, що судова мафія - це все люди портнова? Який повернувся в Україну одразу, як переміг Зе.
Стаття 42. Конституція України, Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
В Україні все організовано таким чином, що коли щось трапиться, всі контролюючі скидують проблему на потерпілих і людина попри безліч ержавних контролюючих органів залишається з проблемою сам на сам, якщо у потерпілого добре з грошима то вирішить з адвокатом, а якщо не може дозволити, то так все і залишається