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Обрыв троса на аттракционе в Киеве: Тело парня достали из Днепра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве из Днепра достали тело 20-летнего парня, который 21 июля упал в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал Киев 24.

Отмечается, что тело находилось в 30 метрах от берега.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.

В ГСЧС позже заявили, что поисково-спасательные работы на реке Днепр в Киеве завершены.

Читайте также: В горах Закарпатья обнаружили тело молодого человека, - ГПСУ. ФОТО

Тіло хлопця, який впав внаслідок обриву троса на атракціоні в Києві, дістали з Дніпра
Тіло хлопця, який впав внаслідок обриву троса на атракціоні в Києві, дістали з Дніпра
Тіло хлопця, який впав внаслідок обриву троса на атракціоні в Києві, дістали з Дніпра
Тіло хлопця, який впав внаслідок обриву троса на атракціоні в Києві, дістали з Дніпра

Автор: 

аттракцион (36) Киев (25518) смерть (9222) чрезвычайная ситуация (34)


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Топ комментарии
+29
Пора вже потрохи відкривати інфо про власників цього "атракціону", дозвільну документацію, і всіх причетних до "кришування" цієї розваги.
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22.07.2024 10:30
+15
у чувака не было шансов...оторвался оказывается трос, который своей тяжестью увлек его на дно.., а не как писали раньше оторвался троллей
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22.07.2024 10:18
+15
Оказывается некоторым даже во время войны не хватает адреналина.
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22.07.2024 10:22
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Правила форума Совет форумчан
у чувака не было шансов...оторвался оказывается трос, который своей тяжестью увлек его на дно.., а не как писали раньше оторвался троллей
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22.07.2024 10:18 Ответить
Якби обладнання було більш продумане з тією ж пневможилеткою, то може б якось утримався на воді.
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22.07.2024 10:24 Ответить
Спробуйте уявити необхідний розмір пневможилетки, який би компенсував вагу кількасотметрового стального тросу.
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22.07.2024 10:35 Ответить
В момент спрацьовування, повинен відстрілюватись і карабін каретки кріплення.
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22.07.2024 10:50 Ответить
це в ідеалі!
P.S. ЧУДА, на жаль, не сталося...
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22.07.2024 11:05 Ответить
А хто чи що буде визначати цей самий момент? І де гарантія, що не буде хибних спрацьовувань і людина не буде летіти по воді зі швидкістю 100 км/год? Розвелось фантастів...
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22.07.2024 12:13 Ответить
надеюсь пацанчик был застрахован.
то трохи заработал.
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22.07.2024 12:38 Ответить
Ти іпанутий, чи тупо зальотний кацап?
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22.07.2024 15:27 Ответить
Идиот или кацап-хотя это слова синонимы...
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22.07.2024 17:32 Ответить
ну піропатрон подушки безпеки ж не шпуляє тобі в лоба коли йому заманеться, то і тут все можна зробити, люди по марсу вже роботами іздять якшо шо
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22.07.2024 13:29 Ответить
На космічні програми витрачають мільярди доларів, в автопромі теж крутяться чималі гроші. А тут купив трос та загрібай грошики лопатою.
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22.07.2024 13:34 Ответить
душе шкода, нас і так небагато, і кожна втрата болюча

я так по світу поіздив, і думаю якби украінців було більше, світ був би краще
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22.07.2024 15:36 Ответить
Всі проблеми вирішує страховий трос, якого, на жаль, не було.
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22.07.2024 14:17 Ответить
Задайте це питання скалолазам і водним рятувальникам. Ще з ХЗ якого часу, коли щось траплялось на кораблі, скидувались плоти і вони тонули. На певній глибині спрацьовував датчик тиску і вистілювався піропатрон. Плот на поверхні... Це Вам так, для порозуміння можливостей в 20 сторіччі. Зараз усе має бути з поліпшеними та полегшеними версіями. Тим більш на таких атракціонах. Правда то ГРОШЕЙ коштує не малих.
Інше питання; чому і як обірвався стальний трос???
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22.07.2024 22:31 Ответить
Неодноразово запитував дітей що там працюють чи є в них дозвільні документи чи справний атракціон,чи є засоби аварійної евакуації, чи перевіряються страхувальниі засоби, хто вибраковує канат
ні однієї позитивної відповіді не отримав
Дивуюсь як вони працюють
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28.07.2024 07:40 Ответить
карабін треба який легко розстібується та проводити інструктаж, алеж тоді половина не поїде на ньому...
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22.07.2024 10:41 Ответить
Як доповнення.
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22.07.2024 10:49 Ответить
Стресова ситуація, удар о воду
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22.07.2024 11:36 Ответить
Зате в касці...
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22.07.2024 11:03 Ответить
Оказывается некоторым даже во время войны не хватает адреналина.
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22.07.2024 10:22 Ответить
До чого цей коментар? А якщо війна триватиме 30 років - будете в бункері сидіти 30 років і слухати радіо?
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22.07.2024 11:38 Ответить
Будемо працювати на перемогу, і не завжди - в бункері
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22.07.2024 12:38 Ответить
Без відпочинку. Ну звісно
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22.07.2024 17:34 Ответить
не. гоняться за премией дарвина будем, за свои ж гроши.
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22.07.2024 12:39 Ответить
Так це не ваша справа. Премію Дарвіна можна сміливо виписувати електорату влади
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22.07.2024 17:36 Ответить
Коментар за життя. Реально - тільки олігофрени ризикують на подібних "атракціонах" що під час війни, що в мирний час. Такі ж олігофрени стрибають на потяг метро з козирка на станції Дніпро. Такі ж олігофрени стрибають з потяга метро у воду на мосту.

Співчуття родині. Але мало співчуття до пацана. З таким відношенням до власної безпеки - добре що нікого з собою не прихопив, вигадавши якусь групову небезпечну розвагу.
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22.07.2024 23:04 Ответить
Ну порівнювати атракціон і порушення Закону - це щось нове
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23.07.2024 01:21 Ответить
Вашу думку не зрозумів.

Якщо в людини відсутнє критичне мислення та вона нехтує власною безпекою - це олігофрен. Очевидно. Чіплятися на трос і "їхати" півкілометра на ньому "для забавки" - очевидний небезпечний дебілізм.

Безліч випадків, коли подібні олігофрени забирали з собою до пекла ще й оточуючих. Наприклад: був випадок у кацапів: пара під "день народження" винайняла "баню/сауну" з басейном, для святкування з друзями. Веселилися. Для "антуражу" це подружжя закупило 50 кілограмів сухого льоду (вуглекислий газ заморожений) і покидала в той басейн. Аби "загадковість" була. Потім господар (людина з вищою технічною освітою) запропонував друзям разом пострибати в той басейн. БО КРУТО. Результат: 4 трупи.

Якщо ви цього не розумієте (що ця небезпечна забавка - для олігофренів) - зверніться до психіатра, вірогідно у вас теж олігофренія.
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23.07.2024 09:23 Ответить
Ви знову про порушення "Охорони праці"/"Закону". А тут атракціон. Для мене "олігофренія" кататися на велосипеді, а для багатьох це спорт. Напевно на гелікоптері літати теж олігофренія. Це як би він сам натягнув цей трос і загинув - тоді інша справа
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23.07.2024 09:33 Ответить
Я ні слова не написав в своїх коментарях про порушення закону. Пишу виключно про критичне мислення та очевидну небезпеку подібних забавок.

Це ви вперто пишете про якісь порушення та закони. У вас розлад когнітивного мислення, чи що?
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23.07.2024 10:24 Ответить
Це у вас якісь розлади. Тролей обірвався через порушення. Може обірватися канатна дорога/підйомник на гірськолижному курорті, якщо будуть порушення правил/законів, то тоді ті, хто катаються на лижах - "олігофрени"

Порівнювати стрибки з потягу,на потяг метро - що вже є порушенням - з експлуатацією підйомного механізму - якось дивно
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23.07.2024 13:43 Ответить
У вас все настільки пагано з когнітивним мисленням, що ви навіть не бачите очевидного: це був не "тролей", що ніяких "дозволів" (аби були "порушення" чогось) там взагалі не було. Ніякої технічної експертизи придатності та відповідності будь-яким вимогам - не було. Бо колись ДОЗВОЛЕНИЙ "тролей" був закритий ще до повномасштабки і знаходився геть в іншому місці. А цей "атракціон" - хтось побудував з гімна та палок.

Але ви, готовий клієнт психіатричної лікарні, мені продовжуєте розповідати про якісь "порушення" та по-дебільному порівнювати повністю незаконний та небезпечний "атракціон" з підйомниками на гірськолижних курортах чи метро.

Ви там зовсім з глузду з'їхали на підгрунті "хтось там не згоден з моєю маячнею в інтернетах"? Що за хєрню і маячню ви верзете?!?
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23.07.2024 17:10 Ответить
Звідки хлопець міг знати, що там не було дозволів? І звідки ви взяли, що дозволів не було? (яким чином отримали - то інше питання). Тобто сідаючи в маршрутку ви питаєте у водія дозвіл на перевезення. Або коли їдете на гірськолижний курорт - питаєте, коли підйомник проходив ЧТО та ПТО. З мохм психічним здоров'ям все нормально - медкомісію проходжу щорічно. А ви, судячи з коментарів - готовий виборець чинної влади
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23.07.2024 19:23 Ответить
Пора вже потрохи відкривати інфо про власників цього "атракціону", дозвільну документацію, і всіх причетних до "кришування" цієї розваги.
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22.07.2024 10:30 Ответить
Ви що,не знаєте що "неначасі"?
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22.07.2024 10:38 Ответить
та можно побырику на колю тымченка повесить. ему семь бед один ответ.
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22.07.2024 12:41 Ответить
Ого операторів скільки чоловіків. І їх чомусь не мобілізують.
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22.07.2024 10:49 Ответить
Дурна смерть, але колись бачив , на це видовище, то зовсім не сподобалось, бо на вигляд, типу сам пан склепав! Питання, а хто дав дозвіл, чому Держохоронпраці дали дозвіл, коли ніяка страховка не допомогла, а чи вона взагалі була?
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22.07.2024 10:56 Ответить
Візуальний там більше одного тросу. Було чотири, здається. По одному вони вгору назад під арку доправляли обладання. А два троси наче страхувпльні. Одного разу дівчина не доїхала, так працівник атракціону зі страховкою поліз по тросу і витяг її. Дівчина, напевно, дуже легка була, інерції не вистачило. Я так розумію, якщо б сама люлька відірвалася - можливо і спрацювала б страховка. А тут трос важкий. Ну і порушення, напевно, були..
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22.07.2024 11:41 Ответить
Ніякого страхувального тросу там не було. Дивіться фото в цьому матеріалі:
https://censor.net/ru/news/3500907/obryv_trosa_u_kyyevi_scho_kajut_u_prokuraturi
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22.07.2024 14:30 Ответить
Значить я помилився. Давно там був
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22.07.2024 15:10 Ответить
Той варіант, де були страховочні троси - давно закрили. Цей "підприємець" - ніякої дозвільної документації, вірогідно, не отримував. Працював під "дахом" працівників "Київзєлєнстрою" та башляв готівкою поліції, очевидно.
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22.07.2024 23:08 Ответить
Ну і нахіба такі забави?! Життям ризикувати заради чого? Екстрім, адреналін?
А на передову, там стільки екстріму...
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22.07.2024 10:58 Ответить
Міг, наприклад, захоплюватися альпінізмом і любити конкретно крутопохилу переправу. Якщо спуститися по ній десяток раз, то це зовсім не страшно. Ну і порівняння передка з атракціоном - дуже «розумне».
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22.07.2024 11:20 Ответить
А така дурна смерть то розумно? Заради чого?! Тобто, взяти загинути заради кількох хвилин адреналінового викиду? То є розумно? Адже такий "атракціон" апріорі означає, що ризик загинути чи стати калікою на багато порядків вищий ніж, скажімо, займатись на турніку чи бігати по парку. От заради чого?
Ну ніколи не розумів таких ідіотських забав... щоб що?
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22.07.2024 11:30 Ответить
Ви мабуть ніколи не пробували самі. Я якось стрибав у Кам'янці-Подільському з мосту на тросі. Майже 20 років назад. В той рік, коли пізніше дівчина там загинула і його закрили. Враження на все життя.
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22.07.2024 11:39 Ответить
В родичів тої дівчини то точно...
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22.07.2024 12:03 Ответить
Одного разу в житті мені вистачило: в 6 років їхав по вулиці на вєліку, вискочила "нізвідки" машина, різко загальмувала і я "впилявся" в неї. Батько заплатив за подряпини на машині. А потім відходив мене ремінцем по дупі так, що тиждень сидіти не міг. Не з-за грошей. А тому що злякався за мене.

Більше ніколи в житті не хотілося просто так ризикувати своїм життям.

Але тебе, схоже, в дитинстві ніхто не вчив взагалі життю. Тому і виріс ідіотом... З моста на тросі стрибати. Реально ідіот.
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22.07.2024 23:13 Ответить
А чого це ви мене ідіотом називаєте? Це ж вас мусили *******, щоб чомусь навчити. Судячи з усього мало *******. Або забагато, що повідбивало всі бажання. Я розумів слова .

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22.07.2024 23:20 Ответить
Дітей на троси не пускають. Отже, стрибали вже дорослим. Тож - слів в дитинстві не розуміли, є брехлом, а головне - є ідіотом...
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22.07.2024 23:31 Ответить
Шкода мені вас, якщо чесно. В якомусь сенсі ви каліка. Я не заради того, щоб там вас образити чи ще щось. Навпаки. Ймовірно той урок став для вас надто жорстким. І тепер, ймовірно, у вашому характері надто багато обережності та самостримування. А таке на благо життєвого шляху не працює. На виживання - так. Але ви ніколи не досягнете якихось видатних здобутків, якщо не будете іноді йти в all-in. Але це не погано. Просто особливість характеру і все. Я теж рідко ризикую - я, насправді, дуже хотів, щоб мій характер був тро-о-о-о-шечки більш ризиковим - я би досяг в житті ще більшого. Але маємо те, що маємо.
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22.07.2024 23:38 Ответить
Реально тільки ідіот плутає фізичну небезпеку та ризик фінансовий, у стосунках, зміни роботи, інвестування тощо.

Можна бути навіженим щодо ризику на біржі, довірі друзям (кредити або велика допомога), початку власного бізнесу, будівництва власного будинку за оригінальним проектом. І чітко відділяти такі ризики з "а давай разом з дівчиною прив'яжемось до мотузок гумових, які ніхто не перевіряв ні разу, і стрибнемо з мосту головою вниз".

Ти не відділяєш. Не бачиш різниці. Це реально психіатрія. Тому ти - ідіот.
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22.07.2024 23:46 Ответить
Ок, а скажіть мені будь-ласка, от особисто ви - ризикова "не-фізично" людина? Який був ваш найбільший фінансовий ризик? І взагалі ризик?
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22.07.2024 23:51 Ответить
Дурна смерть це привезти з собою гранату і підірвати себе випадково на лавочці. Дурна смерть - це отримати кулю від майора в готелі. Дурна смерть - це коли повія застрелює тебе з автомата в Одесі в квартирі
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22.07.2024 11:43 Ответить
Треба розуміти, що з тросом у воду то розумна...
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22.07.2024 12:02 Ответить
Це називається нещасний випадок. Шумахер на гірськолижному курорті втратив здоров'я
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22.07.2024 12:06 Ответить
у шумахера на тот момент уже давно все было.
а у двацатилетнего писюна не было нихера кроме перспектив. ну он и выбрал.
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22.07.2024 12:44 Ответить
То на лижах або на велосипеді катаються тільки тоді, коли все є? Звісно багато людей замість відпочинку обирають жерти горілку на вихідних. Як би від горілки згорів - то це б нормально було б напевно
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22.07.2024 13:01 Ответить
Якби хлопчина знав, що загине, то точно би не залазив на атракціон, бо на смерть заради адреналіну не піде ніхто, навіть я а це нещасний випадок, статистика, зла доля - по-різному можна назвати.
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22.07.2024 12:42 Ответить
Це можна назвати нехлюйство, пофігізм до життя людей та патологічна жадібність
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22.07.2024 13:59 Ответить
Шкода хлопця, всього 20 років. Ота залізяка, і потопила. Як би склалось його життя, якби не цей випадок? Можливо в 25, героїчно загинув би, стримуючи російскі війська, десь під Іванофранківськом...
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22.07.2024 11:01 Ответить
Головне, що тобі не доведеться стримувати, ти ж уже давно в Польщі освоївся?
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22.07.2024 11:18 Ответить
В Запоріжжї освоївся. Давно, так
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22.07.2024 13:53 Ответить
А якщо б не був прив'язаний, то врятувався б?
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22.07.2024 11:17 Ответить
Теоретично. Але удар о воду, стрес... Багато факторів..
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22.07.2024 11:44 Ответить
З висоти, удар об воду, все одно, що об асфальт
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22.07.2024 13:54 Ответить
яка сумна новина для України - загибель під час війни на розважальному атракціоні. плак-плак, хник-хник. То куйня, що кожен день люди гибнуть сотнями, обстріли і т.і. Загибель на розважальному атракціоні то інше, то просто піпець яке горе для України. Новина дня. Вище траур об'явить. І нагороду не заюудьте дати. Посмертно.
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22.07.2024 11:27 Ответить
Військові теж розважаються. Ваш нік дуже гарно характеризує вас. Бо або алкаш або ментальна русня може писати подібні коментарі. Це при тому що самі на вихідні витрачають тисячі гривень на бухло і розваги. Втопився би він на риболовлі - те саме писали б - війна - ко-ко-ко...
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22.07.2024 11:47 Ответить
Як я зрозумів Ви окономастик, додатково експерт-аналітик в області вартості розавг військовслкжбовців і попутно в бухлі (тут не зовсім зрозуміло, як практик чи теоретик, а може навіть сомельє). Ще зрозуміло що Ви черговий когут по форуму Цензора і зовсім не зрозуміло, що ви вклали у зміст "ко-ко-ко..?". Тут доречі форум для людей, так що будь ласка перекладить на людску мово.
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22.07.2024 12:40 Ответить
Я не експерт в області розваг військових, але сам носив погони і знаю кухню. Просто багато інформації закрито. Але нещодавній випадок в Одесі, коли двоє військових покликали дівчат до квартири і одна дівчина випадково застрелила військового з автоматичної зброї - то це дійсно "розвага", напевно. І щось ніхто особливо не засуджував. Питання не до хлопця, який загинув, а до власників тролею. Так, це новина дня, бо не кожного дня обривається кількасотметрова переправа
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22.07.2024 13:09 Ответить
Тільки є нюанс. Якщо би це була переправа, то це одна річ, але це є РОЗВАЖАЛЬНИЙ АТРАКЦІОН. Точніше був. І ця новина про загибель юнака на атракціоні вже другу добу з кожної праски. По декілка разів на кожному ресурсі. Здох би зеленський від передозу - новин було би меньше.
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22.07.2024 13:21 Ответить
як ти здохнеш, всім пофіг буде, як і на всіх інших "рузьге алкашів"
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22.07.2024 13:34 Ответить
ні. якщо витягнуть, то поховають на Національному військовому меморіальному кладовище. Да в принципі мені пофіг, а ось що буде в твоєму випадку, це питання, бо це тебе турбує точно. А якщо турбує, то є проблеми.
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22.07.2024 21:29 Ответить
Якщо хтось із твоїх близьких загине подібною смертю, то хочу подивитись які коментарі ти будеш писати і скільки днів.
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22.07.2024 14:27 Ответить
Засмучу тебе. У моїх родичів є клепка щоб не ризикувати життям заради розваги.
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22.07.2024 21:32 Ответить
батькам - велике горе, а винуватців ніхто не посадить, бо у нас всі пов'язані - і прокуратура, і чиновники, і 'бізнесмени', і рішали
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22.07.2024 12:07 Ответить
Сяде працівник атракціону. Власники ні
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22.07.2024 13:56 Ответить
Не втопився в Тисі - втопився в Дніпрі. А міг би хоча б одного рашиста знищити...
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22.07.2024 13:45 Ответить
Страшна безглузда смерть . Організаторів смерті молодого хлопця під суд і позови з багатьма нулями.
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22.07.2024 14:37 Ответить
Так тюрма чи нулі?
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22.07.2024 16:31 Ответить
Тією залізякою, або тросом , якщо наздожене по голові , то без шансів . Жаль хлопця
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22.07.2024 14:45 Ответить
А РАФІК НІВІНАВАТ...
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23.07.2024 08:00 Ответить
Як так вийшло, що ніяк не могли його знайти, і сонарами шукали навіть,а виявилось,що хлопчик знаходився за 30м від берега і ще й на кінці тросу прив'язаний?
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23.07.2024 09:32 Ответить
 
 