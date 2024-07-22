Обрыв троса на аттракционе в Киеве: Тело парня достали из Днепра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве из Днепра достали тело 20-летнего парня, который 21 июля упал в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал Киев 24.

Отмечается, что тело находилось в 30 метрах от берега.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.

В ГСЧС позже заявили, что поисково-спасательные работы на реке Днепр в Киеве завершены.

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