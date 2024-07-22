Обрыв троса на аттракционе в Киеве: Тело парня достали из Днепра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве из Днепра достали тело 20-летнего парня, который 21 июля упал в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал Киев 24.
Отмечается, что тело находилось в 30 метрах от берега.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.
В ГСЧС позже заявили, что поисково-спасательные работы на реке Днепр в Киеве завершены.
Топ комментарии
+29 Vsevolod Twerd #583881
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+15 Олексій Нагорний
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+15 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий22.07.2024 10:22
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P.S. ЧУДА, на жаль, не сталося...
то трохи заработал.
я так по світу поіздив, і думаю якби украінців було більше, світ був би краще
Інше питання; чому і як обірвався стальний трос???
ні однієї позитивної відповіді не отримав
Дивуюсь як вони працюють
Співчуття родині. Але мало співчуття до пацана. З таким відношенням до власної безпеки - добре що нікого з собою не прихопив, вигадавши якусь групову небезпечну розвагу.
Якщо в людини відсутнє критичне мислення та вона нехтує власною безпекою - це олігофрен. Очевидно. Чіплятися на трос і "їхати" півкілометра на ньому "для забавки" - очевидний небезпечний дебілізм.
Безліч випадків, коли подібні олігофрени забирали з собою до пекла ще й оточуючих. Наприклад: був випадок у кацапів: пара під "день народження" винайняла "баню/сауну" з басейном, для святкування з друзями. Веселилися. Для "антуражу" це подружжя закупило 50 кілограмів сухого льоду (вуглекислий газ заморожений) і покидала в той басейн. Аби "загадковість" була. Потім господар (людина з вищою технічною освітою) запропонував друзям разом пострибати в той басейн. БО КРУТО. Результат: 4 трупи.
Якщо ви цього не розумієте (що ця небезпечна забавка - для олігофренів) - зверніться до психіатра, вірогідно у вас теж олігофренія.
Це ви вперто пишете про якісь порушення та закони. У вас розлад когнітивного мислення, чи що?
Порівнювати стрибки з потягу,на потяг метро - що вже є порушенням - з експлуатацією підйомного механізму - якось дивно
Але ви, готовий клієнт психіатричної лікарні, мені продовжуєте розповідати про якісь "порушення" та по-дебільному порівнювати повністю незаконний та небезпечний "атракціон" з підйомниками на гірськолижних курортах чи метро.
Ви там зовсім з глузду з'їхали на підгрунті "хтось там не згоден з моєю маячнею в інтернетах"? Що за хєрню і маячню ви верзете?!?
https://censor.net/ru/news/3500907/obryv_trosa_u_kyyevi_scho_kajut_u_prokuraturi
А на передову, там стільки екстріму...
Ну ніколи не розумів таких ідіотських забав... щоб що?
Більше ніколи в житті не хотілося просто так ризикувати своїм життям.
Але тебе, схоже, в дитинстві ніхто не вчив взагалі життю. Тому і виріс ідіотом... З моста на тросі стрибати. Реально ідіот.
Можна бути навіженим щодо ризику на біржі, довірі друзям (кредити або велика допомога), початку власного бізнесу, будівництва власного будинку за оригінальним проектом. І чітко відділяти такі ризики з "а давай разом з дівчиною прив'яжемось до мотузок гумових, які ніхто не перевіряв ні разу, і стрибнемо з мосту головою вниз".
Ти не відділяєш. Не бачиш різниці. Це реально психіатрія. Тому ти - ідіот.
а у двацатилетнего писюна не было нихера кроме перспектив. ну он и выбрал.