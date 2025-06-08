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Новини Підліток зірвався з висоти в мотузковому парку
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Підліток упав з мотузкової траси у парку Києва і дістав численні травми: поліція розпочала провадження

У Києві підліток зірвався з висоти в мотузковому парку

У Києві підліток зірвався з висоти в мотузковому парку: його госпіталізували з численними травмами. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Поліцію Києва.

Подія відбулася сьогодні близько 14:40 у Дніпровському районі.

За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із численними травмами до медичного закладу.

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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України - порушення вимог законодавства по охороні праці.

Автор: 

атракціон (17) Київ (19663) підлітки (422)


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Смішна висота , але буває всяке
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08.06.2025 17:27 Відповісти
1,3 метра та вище робота з підвищеной небезпекою.
Зараз інспекція держпраці гарно заробить.
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08.06.2025 17:32 Відповісти
1,8 метра. Уже подняли планку. Ниже, если над оборудованием, выступающими предметами и саме актуальное - водной поверхностью
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08.06.2025 18:09 Відповісти
Роботи на висоті - це роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менш як 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjMjKHljeKNAxXLIxAIHV0tHOEQFnoECBIQBQ&url=https%3A%2F%2Fpro-op.com.ua%2Farticle%2F23-pravila-ohoroni-prats-pd-chas-vikonannya-robt-na-visot&usg=****************************&opi=89978449 Правила охорони праці під час роботи на висоті
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08.06.2025 18:12 Відповісти
Коли були зміни з 1,з на 1,8 ?
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08.06.2025 18:13 Відповісти
Друг у школі впав з забору висотою пів метра і відбив собі почку Сам дішов до дому, а там вже знепритомнів. Швидка, операція, інвалідність... Дуже невдало вдарився боком.
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08.06.2025 18:01 Відповісти
...впав з висоти близько півтора метра...
...працює слідчо-оперативна група...

...20 км до Сум...
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08.06.2025 17:37 Відповісти
Противник за тиждень просунувся до 10 км. Він наступає з півночі, бо так зручніше. Під загрозою перехоплення траса Суджа - Суми. Нелюди намагаються вийти південніше траси, де суцільні яри, балки і ліси. Де вигідно воювати піхотою. В самих Сумах паніка відсутня, все працює. Але необхідно вивозити дітей. А уряд не шевелиться.
https://www.youtube.com/watch?v=qjzPNPSoybw
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08.06.2025 18:05 Відповісти
Там же 2 страховочних канати. Адміністрація про#бала.
Десь тринділи по мобільному замість спостерігати.
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08.06.2025 17:37 Відповісти
Під два метри та 130 кг - ось такий переросток.
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08.06.2025 17:44 Відповісти
закрити все!
заборонити все!
всі повинні, ходити в чорному перебіжками!
ой!
а, чого саме вимагає кацапія?
саме цього?
ніякого життя!
суцільне страждання та сума!
за це ж воюють наші герої?
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08.06.2025 17:49 Відповісти
Ну упав і упав, і що? Ми у дитинстві по гаражах страбали, по деревах лазили без всяких мотузок. а якшщо хтось собі щось ламав, то ніхто міліцію не викликав .
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08.06.2025 18:14 Відповісти
Можливість поліцаям та різним службам закошмарити господаря атракціону та зрубати бабла. Адвокатам та суддям теж нормально перепаде.
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08.06.2025 18:17 Відповісти
Які можуть бути "численні травми" при падінні з 1,5-метрової висоти? Якась лажа...
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08.06.2025 18:15 Відповісти
 
 