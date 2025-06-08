Підліток упав з мотузкової траси у парку Києва і дістав численні травми: поліція розпочала провадження
У Києві підліток зірвався з висоти в мотузковому парку: його госпіталізували з численними травмами. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.
Подія відбулася сьогодні близько 14:40 у Дніпровському районі.
За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із численними травмами до медичного закладу.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України - порушення вимог законодавства по охороні праці.
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Зараз інспекція держпраці гарно заробить.
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...працює слідчо-оперативна група...
...20 км до Сум...
https://www.youtube.com/watch?v=qjzPNPSoybw
Десь тринділи по мобільному замість спостерігати.
заборонити все!
всі повинні, ходити в чорному перебіжками!
ой!
а, чого саме вимагає кацапія?
саме цього?
ніякого життя!
суцільне страждання та сума!
за це ж воюють наші герої?