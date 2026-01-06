Міноборони посилило вимоги до підприємств-боржників, які виконують оборонні контракти

Міністерство оборони посилило вимоги до підприємств, які виконують оборонні контракти та мають заборгованості у виконавчих провадженнях, щодо яких під час воєнного стану призупиняються виконавчі дії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міноборони ввело додатковий критерій для їх визначення: частка виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг оборонного призначення має перевищувати 50% від загального обсягу за останній звітний період.

Ці зміни були впроваджені у грудні 2025 року. З ініціативи Міноборони Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка оновила "Порядок визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості України відповідні повноваження перейшли до Міноборони. Практичне застосування Порядку показало, що необхідно уточнити його норми, аби вони чітко охоплювали підприємства, для яких оборонне виробництво є основним видом діяльності.

Тепер виконавець оборонного контракту повинен одночасно відповідати трьом умовам:

Бути задіяним у виконанні державного контракту (договору), укладеного з державним замовником у сфері оборони, або брати участь у його виконанні на підставі відповідних договорів, включно із зовнішньоекономічними. Бути внесеним до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. Мати частку оборонної продукції, робіт чи послуг, що перевищує 50% обсягу виробництва підприємства за останній звітний період.

Станом на сьогодні перелік виконавців оборонних контрактів, щодо яких діють такі обмеження у виконавчих провадженнях, включає 51 підприємство оборонно-промислового комплексу.

Як повідомлялося, у 2025 році Міністерство оборони повністю виконало запит Збройних сил щодо постачання наземних роботизованих комплексів (НРК), причому фактичні обсяги поставок навіть перевищили заплановані.

Агенція оборонних закупівель Міноборони забезпечила постачання НРК у більших обсягах, ніж передбачалося, ‒ загальний рівень виконання замовлення ЗСУ перевищив 100%. Додатковим інструментом забезпечення стала цифрова платформа DOT-Chain Defence, завдяки якій підрозділи отримали 62 наземні роботизовані комплекси.