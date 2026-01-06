Росія не здатна повноцінно використовувати Північний морський шлях, – розвідка

Плани Москви зробити Північний морський шлях (ПМШ) повноцінною транспортною магістраллю наштовхуються на критичну нестачу інфраструктурних можливостей. Лише протягом найближчих п’яти років порти вздовж маршруту потребують днопоглиблювальних робіт загальним обсягом близько 60 млн кубічних метрів.

Схожі потреби мають і порти в інших регіонах РФ, що лише поглиблює проблему, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Раніше Росія спиралася на іноземні компанії, які володіли необхідною технікою та технологіями для таких масштабних робіт. Однак санкції фактично заблокували доступ до цих підрядників. Власного достатнього флоту земснарядів РФ так і не створила: заяви про їх проєктування та будівництво на адміралтейських верфях у Санкт-Петербурзі залишаються лише на папері.

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Фактичні показники свідчать самі за себе: у 2025 році Росія змогла виконати днопоглиблення в усіх портах країни лише на рівні близько 2,2 млн кубічних метрів. На тлі реальних потреб це мізерний обсяг, який не вирішує проблему системно.

Теоретично Москва сподівається на участь Китаю у розвитку північної портової інфраструктури. Але інтереси Пекіна зовсім інші: Китай зацікавлений у стабільному транзиті всім маршрутом ПМШ, а не у розвитку окремих російських портів як логістичних центрів.

І навіть якщо Пекін погодиться допомогти з днопоглибленням, саме він визначатиме, де і які роботи проводити. Для Москви це означає втрату впливу на розвиток арктичних територій, неможливість підтримувати окремі регіони та фактичну залежність від зовнішнього партнера.

У підсумку ситуація демонструє глибокий розрив між арктичними амбіціями РФ та її реальними ресурсами й спроможністю їх реалізувати.

Як повідомлялося, Росія задіює єдиний криголамний танкер, аби взимку продовжувати експорт скрапленого природного газу (СПГ) з арктичного проєкту, що перебуває під санкціями. Криголамний танкер Christophe De Margerie пришвартувався до підсанкційного комплексу Arctic LNG 2 та готується відправити вже третю партію СПГ.

Це судно є єдиним у російському тіньовому флоті РФ, здатним працювати в арктичних льодах протягом усього року. Взимку льодовий покрив біля Arctic LNG 2 стає надто щільним для стандартних танкерів, і минулого місяця одне з таких суден змушене було перервати завантаження, адже просто не змогло дістатися до термінала.