Влада Києва спробує відсудити у колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар 3,7 мільярда

Експертиза встановила розмір збитків громаді Києва внаслідок невиконання зобов'язань колишнім підрядником будівництва метро на Виноградар компанією "Київметробуд" у 2,3 мільярда гривень.

Крім цього, "Київський метрополітен" вимагатиме від неї сплатити неустойку та штраф за порушення строків закінчення виконання робіт та здачі обʼєкта в експлуатацію у розмірі 1,37 млрд грн, повідомляє пресслужба метрополітену.

У пресслужбі комунального підприємства нагадали, що "Київметробуд" надав підписані акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн. Тому експертиза мала оцінити обсяги фактично виконаних будівельних робіт.

Наразі міська влада та КП "Київський метрополітен" вимагає стягнення майнової шкоди з "Київметробуду" у судовому порядку.

"Отриманий висновок експертів буде використаний у судовому провадженні за позовом Київського метрополітену до АТ "Київметробуд" з метою захисту майнових інтересів підприємства та територіальної громади міста Києва, а також стягнення завданої акціонерним товариством "Київметробуд" матеріальної шкоди (збитків)", – зазначається у повідомленні.

АТ "Київметробуд" – колишній підрядник будівництва метро на Виноградар, який здійснював будівельні роботи на об’єкті у 2018–2023 роках. За даними у системі YouControl, станом на 2022 рік власниками компанії були Анатолій Вернигора та Сергій Волков (по 23,39% акцій), Руслан Ткач (8,37%), а також панамський та віргінський офшори Sun Capital Private Foundation (15%) та Vantaris LTD (22,77%). При цьому компанія виступає відповідачем у 69 судових справах, щодо неї відкрито 205 виконавчих проваджень.

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Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва. Спочатку планувалося, що роботи завершать до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Згодом журналісти з'ясували, що пов’язані з оточенням чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка (обраний від "Слуги народу") фірми у жовтні 2022 року отримали від "Київметробуду" 140 млн грн коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

У серпні 2024 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар за 13,79 млрд грн. За умовами угоди, підрядник зобов'язується завершити будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі до кінця 2026 року.