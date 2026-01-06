"єОселя": За минулий рік майже 8000 українців придбали власне житло. Хто скористався найбільше?

Минулого року за програмою доступної іпотеки "єОселя" 7769 українців придбали власне житло.

Як ідеться в повідомленні оператора програми ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), за цей час банки-партнери видали кредити на суму майже в 15 млрд грн.

При цьому, 4881 кредит – на житло "першого продажу", зокрема 1499 квартир – у будинках на стадії будівництва.

Серед тих, хто купив житло за програмою торік:

2891 військовослужбовець та представник сектору безпеки,

2826 українців без власного житла,

909 внутрішньо переміщених осіб,

427 медиків,

383 педагога,

209 ветеранів,

124 науковці.

За трохи більше ніж три роки роботи програми власне житло придбали 22 620 родин, а загальний обсяг виданих кредитів становить 38,92 млрд грн.

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Як повідомлялося, Національний банк оголосив про плановану трансформацію державної іпотечної програми "єОселя". Нова модель має запрацювати на початку 2026 року.

Перед тим Кабінет Міністрів знизив ставку за іпотекою для мобілізованих та обмежив площу житла за програмою "єОселя".

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 30 млрд грн для збільшення статутного капіталу ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".