В Україні почався прийом заявок від бізнесу на залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про початок прийому висловлень зацікавленості (Request for Expressions of Interest, REOI) від представників приватного сектору для участі в програмі з постачання міжнародно переданих результатів скорочення викидів (ITMOs).

Як ідеться в повідомленні Мінекономіки, програма спрямована на залучення приватних інвестицій у проєкти зі скорочення викидів парникових газів.

Участь можуть брати компанії з країн, що мають двосторонні угоди зі Швейцарією про співпрацю за статтею 6.2 Паризької угоди. До цього переліку входить і Україна.

Реалізація відібраних проєктів планується в 2026-2030 роках.

"Поточний етап подання висловлень зацікавленості має дослідницький характер і покликаний оцінити потенціал приватного сектору щодо розробки якісних проєктів з генерації ITMOs. Надалі передбачено проведення конкурсного відбору та укладення угод із обраними компаніями. Оплата за передані ITMOs здійснюватиметься за результатами, підтвердженими незалежною верифікацією", – пояснили в Мінекономіки.

Подати висловлення зацікавленості, а також надіслати запитання щодо участі можна електронною поштою.

Термін подачі – до 30 січня 2026 року.

Програма реалізується ПРООН у партнерстві з Федеральним офісом довкілля Швейцарії та є частиною міжнародної ініціативи з розвитку вуглецевих ринків.

"Для українського бізнесу ця ініціатива відкриває практичний механізм залучення фінансування на проєкти з декарбонізації – зокрема у сферах відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та скорочення викидів метану, у тому числі в аграрному секторі", – наголосили в Мінекономіки.

Стаття 6.2 Паризької угоди – це міжнародний механізм співпраці між країнами у сфері скорочення викидів парникових газів. Вона дозволяє державам добровільно співпрацювати та передавати одна одній результати скорочення викидів — так звані міжнародно передані результати пом'якшення (ITMOs) – для виконання своїх національних кліматичних цілей (НВВ).

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Як повідомлялося, в листопаді Європейський Союз схвалив оновлений національно визначений внесок (НВВ) блоку та його держав-членів, який буде подано до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату перед кліматичним самітом ООН.

Наприкінці вересня стало відомо, що в Україні з'явиться онлайн-система для моніторингу викидів у реальному часі.

У березні повідомлялося, що Україна через війну достроково виконала ціль щодо скорочення викидів парникових газів.