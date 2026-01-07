Кількість резидентів "Дія.Сіtу" за рік зросла вдвічі, – Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

До спеціального податкового режиму "Дія.Сіtу" приєдналося вже понад 3 тис. компаній.

Як повідомив перший віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, до бюджету сплачено понад 31 млрд грн податків за 11 місяців минулого року, і цей показник зростає з кожним роком.

Федоров, підбиваючи підсумки року, зазначив, що кількість резидентів "Дія.City" станом на грудень 2025 року становила 3,4 тис., тоді як у грудні 2024 року їх було близько 1,5 тис.

Окрім того, він відзначив, що defense tech – це новий важливий фокус українських підприємців.

"Допомагаємо їм зростати та досягати глобального рівня, а до "Дія.Сіtу" вже долучаються найбільші оборонні компанії світу. Інвестиції – ще один важливий трек. Міжнародні фонди готові інвестувати мільйони доларів в український бізнес навіть у час війни – це сигнал високої довіри та потенціалу української екосистеми", – наголосив Федоров.

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Як повідомлялося, станом на 1 грудня 2025 року у реєстрі налічувалось 3 159 резидентів спеціального податкового режиму "Дія.City".

Нагадаємо, в серпні Кабінет Міністрів поширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City" на дві нових сфери діяльності.

Зокрема, до простору "Дія.Сіty" отримали можливість приєднуватися компанії, які займаються:

технологіями цифрового моделювання будівель, що використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві;

обробкою аудіовізуальних творів – компанії та стартапи, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп'ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року резидентами "Дія.Сity" були майже 1 750 компаній, серед яких Globallogic, SoftServe, Epam Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, всесвітньо відомі бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та інші.

У 2024 році кількість резидентів "Дія.City" зросла у 2,4 раза, за рік на спеціальний податковий режим перейшли 880 компаній.