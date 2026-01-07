В Україні зросли компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій громадян

Із 1 січня 2026 року у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати в Україні з 8000 грн до 8647 грн збільшено низку виплат роботодавцям, які адмініструє Державна служба зайнятості.

Про це йдеться на сайті служби.

Компенсації за працевлаштування

У 2026 році підвищено розміри компенсацій роботодавцям за працевлаштування різних категорій громадян:

За працевлаштування людей з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, а також осіб, яким до пенсії за віком залишилося не більше 5 років, роботодавець може отримати компенсацію до 8 647 грн.

Програма компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки через бойові дії під час воєнного стану, тепер передбачає виплату 8 647 грн замість торішніх 8 тис. грн.

Розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб за направленням Служби зайнятості збільшено з 16 тис. грн до 17 294 грн.

Також змінився розмір компенсації витрат на оплату праці для роботодавців, які надають перше робоче місце молоді до 25 років, людям до 35 років та тим, хто звільнився з військової служби за призовом. Тепер виплата становитиме 4 323,5 грн.

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Компенсація витрат на облаштування робочого місця для людей з інвалідністю

У 2026 році збільшено компенсацію витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:

для осіб з інвалідністю І групи – з 120 000 до 129 705 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – з 80 000 до 86 470 грн.

"Армія відновлення" та громадські роботи:

Оплата за участь у суспільно корисних роботах за повний місяць у 2026 році зростає з 12 тис. грн до 12 970,5 грн.

Для жителів прифронтових територій, а також для ветеранів і ветеранок у громадах, де діє програма, розмір виплати підвищено з 16 тис. грн до 17 294 грн.

Оплата праці за громадські та інші тимчасові роботи зросла з 8 тис. грн до 8 647 грн.

Як повідомлялося, впродовж 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися понад 640 тис. осіб, з яких 358 тис. мали статус безробітних. Усього роботу отримали 394 тис. людей, зокрема 315 тис. ‒ були працевлаштовані за сприяння служби.

Станом на кінець 2025 року на єдиному порталі вакансій було опубліковано 192 тис. пропозицій роботи, а база даних ДСЗ містила 49 тис. вакансій. Найбільший попит спостерігався у промисловості, логістиці, торгівлі, ІТ та сфері обслуговування.