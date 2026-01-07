Темпи кредитування бізнесу в прифронтових регіонах вирівнялися з іншими областями, – Нацбанк
З середини 2024 року банки почали активно збільшувати обсяги кредитування у прифронтових регіонах, і нині ці темпи вже співмірні з показниками інших областей.
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, повідомляє Нацбанк.
Тривалий час після початку вторгнення кредитування в регіонах, що межують із зоною бойових дій, залишалося вкрай обмеженим, адже після втрати понад третини портфеля в цих областях банки уникали надання там позик.
Ключові чинники відновлення кредитування бізнесу в прифронтових областях:
- спрямування державної підтримки на ці території, зокрема поширення державних гарантій і запровадження компенсації воєнних збитків від ЕКА;
- адаптація кредитної політики банків до умов війни;
- пристосування бізнесу до роботи в ситуації підвищених безпекових ризиків.
Попри складні умови, попит на кредити зберігається. Банки очікують його подальшого зростання та підтверджують готовність підтримувати бізнес.
Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року Міністерство фінансів запроваджує новий формат взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Річну звітність відтепер потрібно подавати лише онлайн, а строки її подання збільшено.
Такі зміни є складовою урядової політики цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного тиску на бізнес і підвищення якості звітних даних. Обов’язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, нагляд та державне регулювання яких здійснює Міністерство фінансів.
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