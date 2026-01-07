США масово видають візи "талантів" моделям з OnlyFans, ‒ FT

Інфлюенсери та моделі, які заробляють на платформах на кшталт OnlyFans, дедалі частіше отримують у США візи O‑1B, які традиційно призначені для артистів та людей із "надзвичайними" творчими здібностями.

Про це повідомляє Financial Times.

Юристи з імміграційних питань відзначають, що після пандемії кількість таких заявок значно зросла, і зараз інфлюенсери складають більшість клієнтів у цій категорії. На відміну від традиційних митців, оцінених за ролями, нагородами чи виставками, американські юристи та чиновники тепер враховують популярність у соцмережах, кількість підписників та співпрацю з брендами як доказ виняткових здібностей.

"Велика кількість підписників і великі заробітки можуть бути використані для досягнення комерційного успіху, отримання контракту на просування певного бренду може кваліфікуватися як схвалення таланту, а участь у відкритті магазину може розглядатися як участь у визначній постановці", ‒ зазначила Фіона МакЕнті, партнер-засновник юридичної групи McEntee Law Group.

Це означає, що митцям з традиційною освітою, чиї роботи мають важливе значення для культурної екосистеми Америки, але які не отримують переваг від алгоритмів соцмереж, буде складніше довести свою компетентність.

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У 2024 році кількість виданих у США віз O‑1B для "виняткових" митців становила близько 20 000 ‒ менше ніж одну десяту від віз H‑1B для висококваліфікованих працівників. За останні десять років число таких віз зросло більш ніж на 50%, і нині інфлюенсери та моделі становлять понад половину заявників на O‑1B.

Віза O‑1B ‒ це тип тимчасової неімміграційної візи США для осіб із видатними або "надзвичайними" здібностями в галузі мистецтва та розважальної сфери. Вона призначена для артистів, музикантів, акторів, танцівників, режисерів, митців, дизайнерів та представників інших творчих професій. Ця віза дає змогу тимчасово працювати в США за конкретним контрактом або проєктом. Видається на строк дії проєкту, зазвичай до трьох років, з можливістю продовження.

Як повідомлялося, за підсумками перших трьох кварталів 2025 року платформа OnlyFans сплатила до державного бюджету України $1,6 млн, або близько 66,6 млн грн, що на 18% більше порівняно з 2024 роком.

Упродовж 2025 року нерезиденти, які надають електронні послуги, сплатили до бюджету приблизно 14,5 млрд грн ПДВ, що на 28% більше, ніж у попередньому році. За третій квартал 2025 року надходження становили близько 3,8 млрд грн. Кількість платників‑нерезидентів у 2025 році зросла до 143.