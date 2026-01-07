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Оприлюднено перелік ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто в Україні торік. Хто очолив рейтинг?

renault

За результатами 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей автомобілів в Україні увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.

Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Новий рейтинг знову підтвердив величезну популярність кросоверів на українському ринку. У ТОПі представлені як європейські та японські, так і китайські моделі, популярність яких останнім часом стрімко зростає.

У ТОП-20 нових легкових автомобілів за підсумками 2025 року потрапили:

  1. Renault Duster – 5371 од.;
  2. Toyota RAV-4 – 3614 од.;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 3162 од.;
  4. BYD Song Plus – 2995 од.;
  5. Hyundai Tucson – 2427 од.;
  6. Toyota Land Cruiser Prado – 2174 од.;
  7. Skoda Kodiaq – 1994 од.;
  8. Skoda Octavia – 1661 од.;
  9. Mazda CX5 – 1653 од.;
  10. BYD Leopard 3 – 1623 од.;
  11. Volkswagen Touareg – 1611 од.;
  12. Zeekr 7X – 1558 од.;
  13. KIA Sportage – 1481 од.;
  14. BYD Sea Lion 07 – 1342 од.;
  15. Honda eNS1 – 1300 од.;
  16. Suzuki SX4 – 1182 од.;
  17. Zeekr 001 – 1158 од.;
  18. Skoda Karoq – 1053 од.;
  19. Suzuki Vitara – 984 од.;
  20. Toyota Yaris Cross – 965 од.

Як повідомлялося, У 2026 році в Україні були оновлені порогові значення для сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля. Причиною стало підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежать ставки цього платежу.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, що вплинуло на розрахунок вартості автомобіля для застосування відповідних ставок збору до Пенсійного фонду.

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авто (4495) модель (37) Volkswagen (258) Toyota (172) Renault (86) Skoda (74) BYD (42)
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