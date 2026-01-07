Оприлюднено перелік ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто в Україні торік. Хто очолив рейтинг?

За результатами 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей автомобілів в Україні увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.

Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Новий рейтинг знову підтвердив величезну популярність кросоверів на українському ринку. У ТОПі представлені як європейські та японські, так і китайські моделі, популярність яких останнім часом стрімко зростає.

У ТОП-20 нових легкових автомобілів за підсумками 2025 року потрапили:

Renault Duster – 5371 од.; Toyota RAV-4 – 3614 од.; Volkswagen ID.UNYX – 3162 од.; BYD Song Plus – 2995 од.; Hyundai Tucson – 2427 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 2174 од.; Skoda Kodiaq – 1994 од.; Skoda Octavia – 1661 од.; Mazda CX5 – 1653 од.; BYD Leopard 3 – 1623 од.; Volkswagen Touareg – 1611 од.; Zeekr 7X – 1558 од.; KIA Sportage – 1481 од.; BYD Sea Lion 07 – 1342 од.; Honda eNS1 – 1300 од.; Suzuki SX4 – 1182 од.; Zeekr 001 – 1158 од.; Skoda Karoq – 1053 од.; Suzuki Vitara – 984 од.; Toyota Yaris Cross – 965 од.

Як повідомлялося, У 2026 році в Україні були оновлені порогові значення для сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля. Причиною стало підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежать ставки цього платежу.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, що вплинуло на розрахунок вартості автомобіля для застосування відповідних ставок збору до Пенсійного фонду.