Оприлюднено перелік ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто в Україні торік. Хто очолив рейтинг?
За результатами 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей автомобілів в Україні увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.
Такі дані наводить "УкрАвтопром".
Новий рейтинг знову підтвердив величезну популярність кросоверів на українському ринку. У ТОПі представлені як європейські та японські, так і китайські моделі, популярність яких останнім часом стрімко зростає.
У ТОП-20 нових легкових автомобілів за підсумками 2025 року потрапили:
- Renault Duster – 5371 од.;
- Toyota RAV-4 – 3614 од.;
- Volkswagen ID.UNYX – 3162 од.;
- BYD Song Plus – 2995 од.;
- Hyundai Tucson – 2427 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 2174 од.;
- Skoda Kodiaq – 1994 од.;
- Skoda Octavia – 1661 од.;
- Mazda CX5 – 1653 од.;
- BYD Leopard 3 – 1623 од.;
- Volkswagen Touareg – 1611 од.;
- Zeekr 7X – 1558 од.;
- KIA Sportage – 1481 од.;
- BYD Sea Lion 07 – 1342 од.;
- Honda eNS1 – 1300 од.;
- Suzuki SX4 – 1182 од.;
- Zeekr 001 – 1158 од.;
- Skoda Karoq – 1053 од.;
- Suzuki Vitara – 984 од.;
- Toyota Yaris Cross – 965 од.
Як повідомлялося, У 2026 році в Україні були оновлені порогові значення для сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля. Причиною стало підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежать ставки цього платежу.
З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, що вплинуло на розрахунок вартості автомобіля для застосування відповідних ставок збору до Пенсійного фонду.
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