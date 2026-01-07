Україна отримала торік рекордну фінансову допомогу від партнерів: Нацбанк назвав найбільших донорів
У 2025 році Україна отримала найбільші обсяги фінансової підтримки від міжнародних партнерів за час повномасштабної війни – $52,4 мільярда.
Найбільші обсяги фінансової допомоги надійшли від Євросоюзу – $32,7 млрд, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
Крім того, через рахунки Світового банку надійшло $13,2 млрд, від Канади – $3,4 млрд, від МВФ – $0,9 млрд, від Банку розвитку Ради Європи – $0,2 млрд.
Також Україна отримала $2 млрд, відповідно до угоди з Великою Британією у межах механізму ERA.
"Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання", – уточнили у Нацбанку.
Крім того, у 2025 році країна отримала понад $3,3 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.
Разом із міжнародною допомогою це дозволило:
- компенсувати виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($6,8 млрд) та виплати Міжнародному валютному фонду ($3,2 млрд);
- компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти на внутрішньому ринку ($36,2 млрд);
- наростити міжнародні резерви до історично рекордного рівня.
"У 2026 році Україна розраховує отримати понад $45 млрд від міжнародних партнерів. Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Як повідомлялося, Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року становили $57,29 мільярда, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.
Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви збільшилися на 30,8%, зокрема у грудні минулого року вони зросли ще на 4,6% (на $2,54 млрд).
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