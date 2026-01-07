Polymarket відмовився виплатити мільйони доларів тим, хто поставив на вторгнення у Венесуелу, ‒ FT

Американський сайт ставок Polymarket відмовився визнати операцію із захоплення Ніколаса Мадуро американським вторгненням у Венесуелу та не виплатив мільйони доларів гравцям, які зробили відповідну ставку.

Про це повідомляє Financial Times.

Polymarket заявляє, що виграші за контрактом "Чи вторгнуться США у Венесуелу до…?" будуть виплачені лише у разі, якщо американські війська встановлять контроль над територією Венесуели. На платформі уточнено, що контракт спрацює, якщо США "розпочнуть військову операцію з метою встановлення контролю над будь-якою частиною Венесуели".

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Загальна сума ставок на цю подію сягнула $10,5 млн, переважно з прогнозом на подію до 31 січня. Деякі користувачі поставили десятки тисяч доларів.

Водночас Polymarket погодився виплатити $436 000 користувачу, який перед операцією США поставив $30 000 на те, що Мадуро втратить владу.

Polymarket ‒ американська децентралізована платформа, що дозволяє користувачам робити анонімні криптовалютні ставки на ймовірність майже будь-чого: спортивні результати, геополітичні події, майбутні ціни фінансових активів тощо. Платформу заснував Шейн Коплен, якого у 2025 році Bloomberg визнав наймолодшим мільярдером світу. Прогнозні платформи на кшталт Polymarket зазвичай не беруть участі в ставках на власних ринках. Вони радше виконують роль посередника ‒ з’єднують довгі та короткі позиції, визначають результати подій і при цьому стягують комісію.

Як повідомлялося, нещодавнє викрадення та арешт Ніколаса Мадуро несподівано перетворилися на потужну рекламу спортивних костюмів Nike завдяки фотографії, опублікованій президентом Дональдом Трампом.

На знімку, який побачили мільйони людей по всьому світу, Мадуро зображений у наручниках, з пляшкою води в руках, одягнений у сірий комплект Nike Tech Fleece – худі та штани з помітним логотипом бренду.

Після публікації фото інтерес до костюма різко зріс – кількість пошукових запитів збільшилася в кілька разів. У США та деяких країнах Європи великі розміри вже розпродані. Худі, що коштує близько $140 у США, потрапило до числа бестселерів онлайн-магазину Nike.