Місцеві бюджети України торік отримали понад 491 мільярд. Звідки надходили гроші?. ПЕРЕЛІК

Місцеві бюджети України в минулому році отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень.

Як повідомили в Державній податковій службі, це на 13,4% більше, ніж у 2024 році.

Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів упродовж року стали:

податок на доходи фізичних осіб – 300,3 млрд грн (+16,6% порівняно з попереднім роком);

єдиний податок – 76,4 млрд грн (+10,5%);

76,4 млрд грн (+10,5%); податок на майно – 58,3 млрд грн (+16,1%);

58,3 млрд грн (+16,1%); акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів – 1,9 млрд грн (+13,7%);

екологічний податок –1,6 млрд грн (+7,3%);

туристичний збір – 359 млн грн (+31,5%);

збір за місця для паркування транспортних засобів – 205,3 млн грн (+17,9%).

Надходження з рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення в 2025 році також зросли на 8,5 млн грн, що додатково посилило фінансову базу місцевих бюджетів.

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Як повідомлялося, місцеві бюджети України за січень-жовтень 2025 року отримали понад 403,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5%, або на 51,2 млрд грн.

У середині грудня Кабінет Міністрів України затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів на деокупованих, прифронтових та інших територіях, що постраждали від повномасштабної агресії Росії. Загальний обсяг підтримки становить 1,56 млрд грн.