Доходи місцевих бюджетів зросли на понад 50 мільярдів. Звідки надходили кошти?

Місцеві бюджети України за січень-жовтень цього року отримали понад 403,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5%, або на 51,2 млрд грн.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Майже 60% усіх надходжень до місцевих бюджетів – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Загалом платники сплатили 240,8 млрд грн (+16,6% до показника минулого року)", – сказала Карнаух.

Також серед лідерів наповнення місцевих бюджетів:

єдиний податок – 65,5 млрд грн (+11,2% до відповідного періоду минулого року);

податок на майно – 49,2 млрд грн (+16%);

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 1,6 млрд грн (+23%);

екологічний податок – 1,2 млрд грн (+13,5%);

туристичний збiр – майже 0,3 млрд грн (+35,7%);

збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв – майже 0,2 млрд грн (+23,8%).

У Держподатковій нагадали, що для консультативної підтримки бізнесу в 20 регіонах працюють Офіси податкових консультантів, фахівці яких допоможуть розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень податкового законодавства.

Як повідомлялося, за підсумками січня-вересня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 млрд грн, що 47,4 млрд грн, або на 15,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів схвалив розподіл 1,4 млрд грн додаткової дотації за третій квартал 2025 року для 360 місцевих бюджетів територіальних громад та обласних бюджетів на деокупованих і постраждалих від війни територіях.