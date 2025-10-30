Кабмін виділив ще 1,4 мільярда дотацій громадам на деокупованих і прифронтових територіях
Кабінет Міністрів схвалив розподіл 1,4 млрд грн додаткової дотації за третій квартал 2025 року для 360 місцевих бюджетів територіальних громад та обласних бюджетів на деокупованих і постраждалих від війни територіях.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
За даними міністерства, 635,7 млн грн спрямують 164 місцевим бюджетам як компенсацію втрат з податку на доходи фізичних осіб. Ще 383,8 млн грн отримають 81 громада як компенсацію втрат від плати за землю.
Додатково 77 громад отримають 38,3 млн грн у якості компенсації втрат від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а 38 громад - 56,8 млн грн компенсації втрат від єдиного податку.
Окремо 297,3 млн грн направлено до обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської та Сумської областей як компенсацію втрат від податку на прибуток підприємств.
У Мінфіні наголосили, що держава послідовно підтримує громади, які постраждали від війни або розташовані поблизу фронту - від початку року такі місцеві бюджети вже отримали понад 15,9 млрд грн додаткових дотацій. Кошти мають бути використані на підтримку шкіл, лікарень, соціальної сфери та місцевої економіки.
Міністерство також нагадало, що додаткова дотація органам місцевого самоврядування - це інструмент фінансової підтримки, який допомагає громадам на постраждалих територіях забезпечувати роботу критично важливих установ і зберігати фінансову стійкість у воєнний час.
Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив додаткові 2,5 мільярда гривень на житлові сертифікати в межах програми "єВідновлення".
Це дозволить понад 1 600 родинам, чиї домівки знищені внаслідок агресії Росії, придбати нове житло.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль