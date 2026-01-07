Доходи бюджету-2025 перевищили план: До загального фонду надійшло 2,7 трильйона гривень

За підсумками 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,66 трлн гривень, що на 0,38 млрд грн більше, ніж передбачалося законом про держбюджет, з урахуванням внесених протягом минулого року змін.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Зокрема, основні надходження від податкових та митних платежів становили:

542,4 млрд грн – від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

362,9 млрд грн – від ПДФО та військового збору;

306,5 млрд грн – від ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 486,1 млрд, відшкодовано – 179,6 млрд грн);

284,7 млрд грн – від податку на прибуток підприємств;

280,9 млрд грн – від акцизного податку;

67,9 млрд грн – від дивідендів та частини чистого прибутку;

55,2 млрд грн – від ввізного та вивізного мита;

43,4 млрд грн – від рентної плати за користування надрами.

Крім того, до загального фонду держбюджету надійшло 84,2 млрд грн прибутку Національного банку та 530,4 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

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В цілому, за підсумками 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,82 трлн грн. Водночас касові видатки державного бюджету за цей період становили 5,45 трлн грн, у тому числі загального фонду – 4,19 трлн гривень.

Для фінансування дефіциту держбюджету у 2025 році було залучено 2,15 трлн грн державних запозичень, або 94,7% від плану. У тому числі:

із внутрішніх джерел до державного бюджету надійшло 581,5 млрд грн;

із зовнішніх джерел – 1,57 трлн грн (біля $37,7 млрд);

При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2025 рік склали 596,8 млрд грн (99,9% плану), платежі з обслуговування – 361,6 млрд грн (85,4% плану).

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" 10 грудня минулого року.

Основні показники держбюджету на 2026 рік такі:

доходи – 2,92 трильйона гривень, що на 402 млрд більше, ніж у 2025 році;

видатки – 4,84 трильйона гривень грн (+134,5 млрд грн);

потреба у зовнішній підтримці для покриття дефіциту – 2,08 трильйона гривень.

Державні запозичення наступного року заплановані у сумі 2,55 трлн грн (зовнішні – 2,13 трлн грн, внутрішні – 419,6 млрд грн). На погашення боргу пропонується спрямувати 656,8 млрд грн (зовнішнього – 132,4 млрд грн, внутрішнього – 524,4 млрд грн).