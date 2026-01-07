ШІ-стартап Маска xAI залучив ще $20 мільярдів інвестицій

Компанія Ілона Маска в сфері штучного інтелекту xAI заявила, що залучила $20 млрд у раунді фінансування, перевищивши попередню ціль у $15 млрд.

Як пише CNBC, у листопаді минулого року стартап у сфері штучного інтелекту оцінювали приблизно в $230 млрд. Проте після початкового повідомлення про те, що xAI залучає $15 млрд, Маск назвав цю історію "неправдивою".

Серед інвесторів були Nvidia та Cisco Investments, а також давні спонсори компанії Маска Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Qatar Investment Authority, MGX з Абу-Дабі та Baron Capital Group.

Як Nvidia, так і Cisco співпрацюють з xAI як постачальники та стратегічні партнери.

Нагадаємо, компанія Маска у сфері штучного інтелекту тепер володіє та керує його соціальною мережею X після злиття з компанією, раніше відомою як Twitter.

Зазначається, що у 2025 році ШІ-стартапи досягли захмарних оцінок, залучивши величезні обсяги капіталу для "задоволення нескінченного попиту на свої базові моделі".

У жовтні компанія OpenAI завершила продаж акцій на суму $6,6 млрд, а саму компанію оцінювали в $500 млрд. Через місяць стартап Anthropic був оцінений у приблизно в $350 млрд, причому капітал надійшов від таких компаній як Microsoft та Nvidia.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Наприкінці 2024 року повідомлялося, що соціальна мережа X (раніше – Twitter) коштує майже на 72% менше, ніж ціна в $44 млрд, за якою її купив мільярдер Ілон Маск у жовтні 2022 року.

Розвиток штучного інтелекту

На початку 2026 року генеральний директор компанії Nvidia Дженсен Хуанг повідомив, що нове покоління чипів уже "на повну потужність" перебуває у виробництві та здатне забезпечити у п'ять разів більше обчислювальної потужності ШІ порівняно з попередніми моделями під час роботи з чат-ботами та іншими застосунками штучного інтелекту.

У грудні японська корпорація SoftBank Group завершила інвестиції в компанію OpenAI на суму $40 млрд, що стало одним із найбільших раундів приватного фінансування в історії та поглибило ставку засновника SoftBank Group Масайоші Сона на розвиток технологій штучного інтелекту.

До того стало відомо, що компанія Nvidia погодилася придбати компанію Groq, розробника високопродуктивних AI-прискорювачів, за $20 мільярдів готівкою.

Окрім того, повідомлялося, що компанія Meta заявила 29 грудня, що придбає китайський стартап у сфері штучного інтелекту Manus, оскільки технологічна компанія нарощує зусилля щодо інтеграції передових AI-рішень у свої платформи.

Перед тим стало відомо, китайська компанія ByteDance, власник платформи TikTok, планує в 2026 році інвестувати 160 млрд юанів (приблизно $23 млрд) у розвиток штучного інтелекту, збільшивши капітальні витрати на 6,2% порівняно з 2025 роком.