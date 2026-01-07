Приватизація принесла до бюджету 6,3 мільярда за рік. Які активи продали найдорожче?

Фонд державного майна України виконав план приватизації держмайна на 2025 рік. Загальні надходження від приватизації склали понад 6,3 млрд грн, із яких надходження від санкційних активів – 2,5 млрд грн.

Як повідомили в Фонді, всі кошти від реалізації націоналізованих (санкційних) активів спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Також до державного бюджету було залучено понад 3,2 млрд грн від іншої реалізації санкційних активів та оренди.

Таким чином загальний економічний ефект від діяльності Фонду держмайна в минулому році становив майже 9,5 млрд грн.

Станом на 30 грудня в 2025 році відбулося 380 успішних аукціонів із приватизації об'єктів державної власності.

Зазначені аукціони залучили 1626 учасників, у середньому – 4,3 учасника на один аукціон. У середньому ціна на аукціоні зростає в 2,8 раза.

Найбільшими надходженнями від приватизації 2025 року стали:

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд"" – за 805 млн грн;

ПрАТ "Вінницяпобутхім" – за 608 млн грн.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сукупні надходження від приватизації державного майна становлять понад 20,5 млрд грн. Отримані кошти держава спрямувала на потреби оборони та відновлення.

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Як повідомлялося, Фонд державного майна України минулого тижня провів аукціон із продажу 93% статутного капіталу ТОВ "Калушський трубний завод" (Івано-Франківська оласть). Підприємство купило ТОВ "АВР "Трембіта" за 68,27 млн грн, і, оскільки це санкційний актив, усі кошти від приватизації надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Перед тим стало відомо, що Фонд державного майна виставив на приватизацію державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ "Смоли" зі стартовою ціною 144,05 млн грн.