Нацполіція попередила про шахрайство з посвідченнями водія. ІНФОГРАФІКА

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ та Кіберполіція попередили про шахрайську схему й наголосили, що посвідчення водія, видане вперше на два роки, не надсилається поштою.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

"У соцмережах з'являються оголошення з обіцянками "оформити водійське онлайн, без присутності в Територіальному сервісному центрі (ТСЦ)" і надіслати його поштою. Це – шахрайство", – зазначили в Нацполіції.

Там зауважиди, що таким чином зловмисники виманюють гроші та персональні дані, а натомість надсилають фальшиві документи без юридичної сили.

Як нагадали в Нацполіції, перше посвідчення водія видається лише особисто в сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту та пред'явлення паспорта. Ні поштою, ні за довіреністю отримати посвідчення неможливо.

Поштову доставку мають лише обмін або відновлення посвідчення, якщо воно вже є в Кабінеті водія та "Дії".

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Як повідмлялося, раніше стало відомо, що громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, можуть користуватися чинними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну протягом усього періоду дії цього захисту.