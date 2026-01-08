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ФАО оголосила тендер на закупівлю насіння овочів для України. Хто зможе отримати?

ФАО оголосила тендер на закупівлю насіння овочів для України

Продовольча організація ООН (ФАО) оголосила тендер на пошук постачальників наборів насіння овочів для України.

Як повідомили в ФАО, кожен набір міститиме насіннєву картоплю та 12 видів овочів: капусти, редиски, баклажана, цибулі, буряка, помідора, огірка, кабачка, моркви, перцю, петрушки та солодкої кукурудзи із подальшою доставкою в Дніпропетровську та Миколаївську області.

Загалом ФАО планує закупити 4,5 тис. наборів для підтримки 4,5 тис. сільських родин

Подати пропозиції можна до 16 січня 2026 року, а передтендерна онлайн-зустріч для зацікавлених учасників відбудеться 8 січня.

Усі заявки приймаються через портал UNGM.

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Як повідомлялося, з 5 січня стартував прийом заявок у Державному аграрному реєстрі (ДАР) на отримання модульних зерносховищ для сільськогосподарських виробників. Ініціатива реалізується Продовольчою організацією ООН (ФАО) у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за фінансової підтримки уряду Канади.

Раніше стало відомо, що Україна потрапила до топ-5 країн світу з найбільшою часткою сільгоспземель.

Також за обсягами виробництва зернових Україна вже фактично посідає друге місце серед країн Європейського Союзу – поступаючись лише Франції (63,1 млн тонн) і випереджаючи Німеччину (45,2 млн тонн) та Польщу (36,5 млн тонн).

При цьому середня врожайність зернових у 2025 році становить 5,08 т/га, що лише на 14% нижче за середній показник країн ЄС. За рівнем урожайності Україна займає 18 місце серед 27 держав ЄС.

Автор: 

аграрії (1547) ООН (382) сільське господарство (618) ФАО (116) фермер (392)
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