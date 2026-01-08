ФАО оголосила тендер на закупівлю насіння овочів для України. Хто зможе отримати?

Продовольча організація ООН (ФАО) оголосила тендер на пошук постачальників наборів насіння овочів для України.

Як повідомили в ФАО, кожен набір міститиме насіннєву картоплю та 12 видів овочів: капусти, редиски, баклажана, цибулі, буряка, помідора, огірка, кабачка, моркви, перцю, петрушки та солодкої кукурудзи із подальшою доставкою в Дніпропетровську та Миколаївську області.

Загалом ФАО планує закупити 4,5 тис. наборів для підтримки 4,5 тис. сільських родин.

Подати пропозиції можна до 16 січня 2026 року, а передтендерна онлайн-зустріч для зацікавлених учасників відбудеться 8 січня.

Усі заявки приймаються через портал UNGM.

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Як повідомлялося, з 5 січня стартував прийом заявок у Державному аграрному реєстрі (ДАР) на отримання модульних зерносховищ для сільськогосподарських виробників. Ініціатива реалізується Продовольчою організацією ООН (ФАО) у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за фінансової підтримки уряду Канади.

Раніше стало відомо, що Україна потрапила до топ-5 країн світу з найбільшою часткою сільгоспземель.

Також за обсягами виробництва зернових Україна вже фактично посідає друге місце серед країн Європейського Союзу – поступаючись лише Франції (63,1 млн тонн) і випереджаючи Німеччину (45,2 млн тонн) та Польщу (36,5 млн тонн).

При цьому середня врожайність зернових у 2025 році становить 5,08 т/га, що лише на 14% нижче за середній показник країн ЄС. За рівнем урожайності Україна займає 18 місце серед 27 держав ЄС.