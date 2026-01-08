Виробництво зброї в Україні зросло у півтора рази, ‒ Шмигаль

За результатами 2025 року підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили випуск озброєння та військової техніки у півтора рази порівняно з попереднім роком.

Це є відповіддю України на виклики сучасної війни та підтверджує, що вітчизняна зброя стає основою національної безпеки, заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

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У 2025 році загальний обсяг виробленого озброєння та техніки сягнув 180 млрд грн проти 122 млрд грн у 2024-му. Кількість державних контрактів також зросла більш ніж на 50%, що дало змогу збільшити виробничі можливості та рівень завантаженості оборонних заводів.

"Продовжуємо трансформацію нашого ОПК у потужний арсенал вільного світу. Інвестуємо у технології та людей, створюючи промислову базу, яка здатна забезпечити Українське військо всім необхідним", ‒ зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, у 2025 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків українського озброєння та військової техніки, що на чверть більше, ніж торік. Основу цього переліку сформували понад 550 безпілотних авіаційних комплексів, більше ніж 270 видів боєприпасів, понад 50 типів автомобільної техніки, 11 зразків бронетехніки, включно зі спеціальними бронеавтомобілями, а також 13 нових зразків стрілецької зброї.