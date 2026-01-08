Samsung попереджає про масове подорожчання гаджетів у всьому світі через дефіцит чипів пам’яті

Технологічний гігант Samsung Electronics прогнозує неминуче підвищення цін на електроніку у всьому світі. Основною причиною є гострий дефіцит чипів пам’яті, через що виробники змушені переглядати вартість кінцевої продукції ‒ від смартфонів до побутової техніки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Південнокорейська компанія є найбільшим у світі виробником пам’яті, проте навіть її портфоліо не застраховане від подорожчання цього ключового компонента, необхідного для смартфонів, ноутбуків, підключеної побутової техніки та автомобілів з автономним керуванням.

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Головним фактором дефіциту став бум штучного інтелекту (ШІ). Будівництво нових дата-центрів потребує великих обсягів пам’яті з високою пропускною здатністю, через що виробничі лінії переорієнтовані на дорогі ШІ-чипи, а це створює дефіцит пам’яті для звичайних пристроїв.

Аналітики Counterpoint Research прогнозують, що вартість модулів пам’яті зросте на 50% вже до другого кварталу 2026 року. Компанії, такі як Dell, Xiaomi та Lenovo, вже почали формувати запаси або попереджати клієнтів про можливе підвищення цін.

"Світу знадобиться більше фабрик, і причина цього ‒ ця нова галузь під назвою "фабрики штучного інтелекту. Добре бути виробником напівпровідників, попит там справді й справді приголомшливий", – зазначив гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг на виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року компанія Samsung Electronics підвищила ціни на окремі чипи пам’яті на 60%, що пов’язано з їх дефіцитом через глобальну гонку зі створення AI-дата-центрів. Рішення було ухвалене після того, як найбільший у світі виробник мікросхем пам’яті відтермінував офіційне оголошення цін за контрактами у жовтні.

Зростання вартості цих чипів, які здебільшого використовуються у серверах, ймовірно, посилить фінансовий тиск на великі компанії, які будують інфраструктуру для обробки даних. Крім того, підвищення цін може вплинути на вартість смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв, у яких застосовуються ці мікросхеми.