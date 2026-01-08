У "Метінвесті" розповіли, за яких умов військовий металобрухт можна використовувати у металургії

Група "Метінвест" розглядає воєнний металобрухт як важливе джерело сировини для збільшення виробництва сталі у 2026 році. Але закуповувати його вона готова лише за умови повної вибухобезпечності та відповідності вимогам охорони праці.

Про це генеральний директор компанії "Метінвест-Ресурс" Іван Ковалевський розповів в інтерв’ю The Page.

За його словами, "Метінвест" планує у 2026 році збільшити випуск сталі на 300-500 тис. тонн, зокрема за рахунок зростання споживання металобрухту. Основним джерелом сировини залишається внутрішній ринок України, проте компанія вже зараз прогнозує її дефіцит.

"Ринок брухту буде дефіцитним. Це впливатиме і на доступність ресурсу, і на цінову кон’юнктуру", – зазначив Ковалевський.

Він пояснив, що під час війни територія брухтозаготівлі в Україні суттєво скоротилася. Частина регіонів тимчасово окупована, ще частина – забруднена мінами та боєприпасами або перебуває під постійними обстрілами. Крім того, втрачено контроль над низкою промислово розвинених областей, які раніше формували значну частку заготівлі сировини.

Ковалевський зауважив, що у цьому контексті воєнний брухт – знищена військова техніка, гільзи та інші металеві відходи війни, – розглядається компанією як перспективний сегмент: його роль у загальному споживанні металобрухту зростатиме впродовж найближчих місяців і років.

"Ми готові розглядати придбання партій військового металобрухту, але за умови, що він відповідатиме нашим вимогам за якістю та, що принципово, вимогам вибухобезпечності. Йдеться про безпеку людей і збереження виробничих потужностей", – наголосив він.

Ковалевський додав, що металобрухт сьогодні використовується у виплавці кожної тонни сталі на підприємствах групи "Метінвест", зокрема на "Каметсталі" та "Запоріжсталі". Тому нестача сировини змушує підприємства коригувати виробничі програми або збільшувати частку чавуну у виробництві.

Він додав, що у перспективі переходу України до низьковуглецевої металургії "Метінвест" розглядає варіант будівництва електродугових печей для виплавки електросталі. Такі потужності потребуватимуть у рази більше металобрухту, ніж традиційні технології, що, за відсутності державної політики щодо обмеження експорту брухту, може ускладнити реалізацію подібних проєктів.

Як повідомлялося, уряд заборонив експорт лісу та брухту до кінця 2026 року. Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Це має допомогти зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки.