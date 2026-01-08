В уряді завили про стабілізацію ринку землі: ціни зростають залежно від безпекової ситуації

У 2025 році ринок сільськогосподарських земель України увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки: ціни на землю зростають залежно від безпекової ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві відзначили, що попри повномасштабну війну, ринок залишається функціональним і демонструє стабільний розвиток. Якщо на початковому етапі відкриття ринку ключовим фактором був обсяг земельного банку, то у 2025 році акцент змістився на якість ділянок та їхнє розташування.

З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га, з яких:

юридичні особи викупили 43 012 ділянок площею 128 212 га, середня вартість 1 га склала 74 323 грн;

фізичні особи придбали 72 597 ділянок площею 211 962 га, середня ціна 1 га – 47 246 грн.

Які ціни в регіонах?

Найвищі ціни на землю фіксуються у західних та центральних областях, тоді як у прифронтових регіонах вартість залишається значно нижчою.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Найдорожчі ділянки розташовані у західних областях:

Івано-Франківська – до 165 615 грн/га;

Тернопільська – до 126 068 грн/га;

Львівська та Вінницька – понад 80–100 тис. грн/га.

Найдешевші землі – у прифронтових регіонах: Херсонська, Миколаївська, Запорізька – 35-38 тис. грн/га.

Як повідомлялося, Міністерство економіки оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про особливості правового режиму використання земель під торфовищами та можливі види їх цільового призначення".

Документ має на меті встановити чіткі та єдині правила використання земель під торфовищами з урахуванням екологічних обмежень, а також забезпечити імплементацію вимог Європейського Союзу у сферах охорони довкілля, кліматичної політики та сталого землекористування.