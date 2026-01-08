Кабмін схвалив призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена України

Кабінет Міністрів схвалив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена щодо призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена України.

Відповідне розпорядження№9 Кабмін ухвалив 7 січня, воно набуде чинності 1 лютого 2026 року, передає Інтерфакс-Україна.

Анка Фельдгузен обіймала посаду посла Німеччини в Україні з липня 2019-го до липня 2023 року. Після завершення дипломатичної місії вона стала повноважним представником з питань стабілізації та запобігання цивільним кризам у МЗС Німеччини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чинний бізнес-омбудсмен, колишній посол Канади в Україні Роман Ващук, був призначений Кабміном 9 грудня 2021 року. Його каденція завершується цього грудня. Він замінив на посаді ексмера Варшави Марчіна Свенчицького, який обіймав цю роль із 2019 року.

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) створена на основі Меморандуму про взаєморозуміння щодо Української антикорупційної ініціативи, підписаного у 2014 році урядом України, п’ятьма бізнес-асоціаціями, ЄБРР та ОЕСР. З 2015 року РБО працює як незалежний постійний консультативно-дорадчий орган при Кабміні та об’єднує понад 30 експертів. Мета Ради ‒ сприяти формуванню прозорого та чесного бізнес-клімату через розгляд скарг компаній на неправомірні дії чи корупцію з боку посадовців. РБО під керівництвом бізнес-омбудсмена діє як нейтральний позасудовий інструмент та забезпечує конструктивний діалог між підприємцями та державною владою.

Як повідомлялося, у 2025 році в межах програми "Власна справа" 10,6 тис. мікро- та малих підприємців отримали мікрогранти на загальну суму 2,7 млрд грн, що сприятиме створенню близько 17 тис. нових робочих місць по всій Україні.

Окремим важливим компонентом програми залишається підтримка ветеранів та їхніх родин. Протягом року було затверджено 1,6 тис. рішень про надання грантів на суму 766 млн грн, що дозволить забезпечити появу ще 3 тис. робочих місць.