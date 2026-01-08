Ціни на золото пішли вниз на тлі зміцнення долара та зростання геополітичної напруги

У четвер ціна на золото знизилася під тиском зміцнення долара, оскільки інвестори очікують публікації ключового звіту про зайнятість у США цього тижня, щоб краще зрозуміти подальші дії Федеральної резервної системи та оцінити вплив тиску США на Венесуелу.

Про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна золота впала на 0,4% ‒ до $4 435,62 за унцію. Лютневі ф'ючерси на золото GCcv1 у США також знизилися на 0,4% ‒ до $4 444,40.

"Трейдери намагаються співставити зростання геополітичної напруги, зокрема втручання США у події у Венесуелі, із макроекономічними сигналами зі Сполучених Штатів", ‒ зазначив Бернард Сін, регіональний директор MKS PAMP у регіоні Великого Китаю.

Долар утримувався поблизу двотижневого максимуму на тлі ринкового очікування низки звітів щодо американського ринку праці цього тижня.

Наразі ціна золота приблизно на $110 нижча за рекорд у $4 549,71, встановлений 29 грудня. Подальше зростання стримується сильним доларом і прибутковими продажами.

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Водночас спотове срібло подешевшало на 2,6% ‒ до $76,08 за унцію після того, як 29 грудня досягло історичного максимуму в $83,62.

У HSBC прогнозують, що в 2026 році срібло торгуватиметься в діапазоні $58–$88 через обмежену пропозицію фізичного металу, високий інвестиційний попит і дороговизну золота.

Спотова ціна платини знизилася на 3,3% ‒ до $2 230,90 за унцію після того, як минулого понеділка досягла рекордних $2 478,50.

Паладій подешевшав на 2,8% ‒ до $1 715,0 за унцію.

Як повідомлялося, ціни на нафту 8 січня стабілізувалися після попереднього спаду, тоді як фондові індекси знизилися через оцінку інвесторами наслідків зростання геополітичної напруги та суперечливих даних щодо ринку праці США.

Протягом тижня нафта дешевшала на тлі очікуваного збільшення видобутку у Венесуелі, однак у четвер ситуація частково змінилася: американська нафта зросла на 0,7% – до $56,38 за барель, а ф’ючерси на Brent піднялися на 0,68% – до $60,37 за барель.