Бізнес купив третину проданої в Україні торік землі. Скільки коштує ділянка?

Із січня до середини грудня 2025 року в Україні було продано 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га.

Як зазначили в Міністерстві економіки, доскілля та сільського господарства, якщо на початковому етапі відкриття ринку землі ключовим чинником був обсяг земельного банку, то в 2025 році фокус змістився на якість ділянок та їх розташування.

Зокрема, серед проданих ділянок:

юридичними особами викуплено 43,01 тис. земельних ділянкок загальною площею 128,21 тис. га, середня вартість за 1 га склала 74 323 грн;

фізичними особами викуплено 72,6 тис. земельних ділянок загальною площею 211,96 тис. га, середня вартість за 1 га – 47 246 грн.

Найвищі ціни на землю зберігаються у західних та центральних областях, тоді як у прифронтових регіонах вартість залишається суттєво нижчою.

Найдорожчі землі – у західних:

Івано-Франківська – до 165 615 грн/га;

Тернопільська – до 126 068 грн/га;

Львівська та Вінницька – понад 80-100 тис. грн/га.

Найдешевші – у прифронтових регіонах: Херсонська, Миколаївська, Запорізька – 35-38 тис. грн/га.

"Попри воєнні ризики, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель зберіг ліквідність, продемонстрував стале зростання вартості та сформовану структуру попиту. У 2026 році ключовими чинниками його розвитку й надалі залишатимуться безпекова ситуація, регіональна специфіка та інвестиційна привабливість земельних ділянок", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

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Як повідомлялося, протягом 2024 року було продано 106,67 тис. земельних ділянок загальною площею 320,66 тис. га. Середня вартість 1 га торік зросла до 46 678 грн, порівняно із 38,5 тис. грн у 2023 році.

Нагадаємо, ціни на сільськогосподарську землю в Україні суттєво зросли після відкриття ринку для приватних компаній у 2024 році, вказували дослідники Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр).

Ринок землі в Україні

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.