Роботи на дев’ять років: У Нацбанку пояснили придбання системи для знищення монет за 12,6 мільйона

Необхідність придбання нової автоматизованої системи для знищення монет вартістю 12,6 мільйона гривень не пов'язана із реалізацією ініціативи зі зміни назви розмінної монети "копійка" на "шаг".

Як повідомили у пресслужбі Національного банку України (НБУ), нове обладнання передусім потрібне для утилізації монет номіналом 1, 2, 5, 10 та 25 копійок, які виведені або виводяться з обігу.

Водночас після введення в обіг розмінних монет "50 шагів", одномоментне вилучення монет "50 копійок" не планується, вони перебуватимуть в обігу паралельно.

"Наразі ми дійсно купуємо спеціалізоване обладнання виробника Monea, марки M60-Decoiner 600 для знищення монет. Цей процес розпочався ще у 2024 році. Але ця закупівля ніяк не пов’язана з ініціативою щодо шагів. Йдеться про звичайну операційну діяльність НБУ", – наголошується у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що з 2019 року з обігу вилучаються розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, що перестали бути платіжними засобами. За цей час вже накопичилося близько 800 тонн таких монет.

Крім того, з жовтня 2025 року з обігу почали виводити монети номіналом 10 копійок, торік вилучено вже 3,1 млн штук монет цього номіналу. За підрахунками НБУ, загалом з готівкового обігу може повернутися 5-6% монет номіналом 10 копійок загальною вагою близько 420 тонн.

"Тобто загальний обсяг монет, що потребуватимуть утилізації, становитиме понад 1 200 тон... Зараз знищення монет відбувається на застарілому обладнанні Банкнотно-монетного двору загальною потужністю від 100 до 185 кг/год. За такої потужності термін знищення накопичених монет становитиме понад дев’ять років!", – наголосили у Нацбанку.

Вилучені монети НБУ має утилізувати, знищивши мотиви зображення та перетворивши на брухт. Лише у 2025 році дохід Національного банку від його продажу становив близько 29,3 млн грн.

Очікується, що нове обладнання здатне вдвічі пришвидшити темпи знищення накопичених монет і впоратися приблизно за чотири роки. Крім того, впродовж наступних двох-трьох років НБУ планує отримати до 153 млн грн доходу від реалізації брухту знищених монет.

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Як повідомлялося, Національний банк наприкінці грудня минулого року провів тендер на закупівлю автоматизованої системи для знищення монет методом пресування.

Найвигіднішу пропозицію вартістю 252,3 тис. євро (12,6 млн грн за поточним курсом) подала словацька компанія Monea Coin Technology.

Monea Coin Technology працює у сфері переробки монет з 1998 року й розробила систему Decoiner ще до запровадження євро у 2002 році. На початковому етапі переходу на спільну валюту її технології використовувала більшість держав ЄС.